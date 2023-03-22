新华社北京3月22日电 题：世界如何透过中国两会理解全过程人民民主

新华社记者

民主，是全人类共同价值，也是中国共产党矢志不渝的追求。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。”

如何理解全过程人民民主？前不久结束的中国全国两会为世界提供了一个窗口。

以广泛代表性保障人民当家作主

安提瓜和巴布达广播电视服务公司记者特里·安德鲁今年第一次参加中国全国两会报道，“代表通道”“委员通道”“部长通道”让他感到十分新鲜。“‘三大通道’的采访非常公开。”安德鲁说，这体现了中国政治进程的透明和开放，让外国记者有更多机会近距离观察中国的民主实践。

“作为一名来自基层的全国人大代表，我希望通过一点一滴的服务和努力，通过一件一件具体的事，让老百姓切切实实感受到我们党就是全心全意为人民服务的。”今年全国两会上，青海省西宁市兴海路街道党工委书记刘小蓉在“代表通道”接受采访时饱含真情的这一席话打动人心。扎根基层、来自百业，一头连着国家政府，一头连着普通百姓，两会代表委员的故事，向世界述说着中国全过程人民民主的生动实践。

全国人大代表从基层通过各级人大层层选举产生，来自全国各地区、各民族、各方面，第十四届全国人大代表中一线工人、农民和专业技术人员代表合计占比近四成。全国政协委员来自各党派、人民团体、各民族、各界等，大多数为非中共委员。

今年全国两会上，从审议、审查和讨论政府和“两高”等的一系列工作报告，到提出数以千计的建议提案，再到选举和决定任命新一届国家机构组成人员，代表委员们认真履职，让人民的意愿在国家政策和人事安排中得到最大程度体现。在两会闭幕后，代表委员提出的建议提案被交由政府相关部门研究办理，这些部门在办理过程中也会与代表委员密切沟通。

权力来自人民、服务人民、保障人民，从人民中来，到人民中去，实现全过程的人民当家作主。

对中国政治制度有着深入研究的美国库恩基金会主席罗伯特·库恩评价说，中国式民主并非“空中楼阁”，它包括各种反馈互动机制，特别是各级人民代表大会，它的主要目标是致力于确保全中国人民过上好日子。

在政治协商中促进团结和共识

3月6日，习近平总书记来到北京友谊宾馆聚英厅，亲切看望参加政协会议的民建、工商联界委员并参加联组会。来自宁德时代新能源科技股份有限公司的曾毓群委员就新兴产业发展作发言，谈到战略性矿产资源对外依存度问题并就此提出建议。

“新兴产业如火如荼。对这个事，亦喜亦忧。”听了曾毓群的发言，习近平总书记这样说。他指出，对于新兴产业，一定要搞好统筹规划，搞清楚市场有多大、风险在哪里，要防止一路所向披靡、孤军深入，最后却被人兜了底、全军覆没。

领导人参加团组审议讨论是每年全国两会都会出现的场景。2013年以来，习近平总书记连续11年出席全国两会，50余次参加团组审议讨论，面对面听取数百位代表委员发言。

党和国家领导人、代表委员、相关部门工作人员集聚一堂，围绕重大问题共谋思路、共商对策。不少海外媒体注意到，协商是两会议事的一个重要特点。审议讨论各项报告、计划等是协商，选举和决定任命新一届国家机构组成人员之前也要酝酿协商。

肯尼亚广播公司编辑埃里克·比贡非常赞赏中国的协商民主。他说，中国的民主不搞对抗，中国共产党在决策过程中欢迎所有人提出建议，这些建议被融入国家治理最高层面的政策中。“当你们这样做，你们就拥有了全部力量，人民和国家的愿景就会保持一致。”

巴西《论坛》杂志刊文指出，像中国这样的大国，协商各种重要事项绝非易事，但难能可贵的是，中国能够通过有效的沟通协商促进共识。文章认为，不同于西方一些国家在政治上出现党争、极化等问题，在中国的全国两会上“不同声音得到倾听和尊重，各界人士以协商聚共识，两会是中国致力于人民团结、和谐和进步的光辉例证”。

让民主贯穿到社会生活方方面面

英国皇家东西方战略研究所主席易思是一位“中国通”，他曾作为长春市政协特邀委员参加当地政协会议，见证了地方两会如何着力解决“三农”问题。“与会者都很坦率，很多人是专家，为讨论带来专业意见。”

正如易思亲身感受的那样，地方各级别两会也是实践全过程人民民主的重要平台。除此之外，全国人大的基层立法联系点达到32个，实现了全国31个省（区、市）全覆盖。这些联系点平日与基层群众保持密切互动，成为基层声音原汁原味抵达国家立法机关的“直通车”。

澳大利亚评论员杰里·格雷日前与新华社记者一道走访了广东省的三位全国两会代表委员，并到广州市白云区鹤龙街人大代表中心联络站实际参观了一名全国人大代表与群众的定期见面活动。代表委员与群众的用心交流和对建议提案的认真准备令他印象深刻：“中国有如此多收集民意的途径，这有点出乎我的意料。在西方，一旦选举结束，选民就不重要了。中文‘民主’这个词的字面意思是人民治理，这些发生在家门口的民主恰恰体现了这一点。”

全过程人民民主是全链条、全方位、全覆盖的民主，除了全国和地方两会，在制度层面还有民族区域自治制度和基层群众自治制度等。这些制度安排让民主贯穿到社会生活方方面面，团结汇聚起广大人民的智慧和力量，推动经济社会发展，真正造福人民。

在古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多看来，中国的全过程人民民主贯穿选举、协商、决策、管理、监督各个环节，整个过程都确保人民的参与性，在政府和人民之间建立了强有力的联系。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，全过程人民民主对中国治理的成功至关重要。“从世界范围看，中国的治理模式展现出极高效率，取得的成就令人瞩目。”

美国哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心2020年发布的一份报告显示，自2003年以来，中国民众对政府的满意度始终保持高位，多年来一直在90%以上。马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰认为，这一调查结果表明中国式民主为国家带来了高效治理，取得的成效符合人民的利益和需求。中国的全过程人民民主有完整的制度程序和参与实践，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主的统一。

“每个国家都有权利探索和建立符合自身国情的民主制度。全过程人民民主是中国在全人类共同价值的基础上立足自身历史文化和现实国情而发展的中国式民主。”雷加拉多说。（执笔记者：刘赞；参与记者：毛鹏飞、汪艺、蒋超、朱婉君、李 、蔡蜀亚、杜鹃、许凤、吴鲁、白林、章建华、杨士龙、卞卓丹）

(责编：燕勐、徐祥丽)