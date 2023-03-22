人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美财长说联邦政府或在必要时保护小型金融机构

2023年03月22日13:16 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月21日电（记者许缘）美国财政部长耶伦21日说，美国硅谷银行和签名银行接连关闭引发美国银行业传染性挤兑，联邦政府或在必要时采取措施保护小型金融机构。

　　耶伦当天在美国银行家协会举办的活动上发表演讲说，这次银行业动荡与2008年金融危机情形不同，美国银行系统比当时稳健，但当前形势仍是一场“危机”且已引发银行业传染性挤兑，可能对美国银行体系和经济产生重大影响。一旦小型银行受到波及，联邦政府可能有必要继续采取干预措施。

　　耶伦说，在美联邦监管机构救助措施帮助下，美国银行业正在企稳。美联邦政府在未来几周全面了解这些银行关闭的原因至关重要，同时应当“重新审视现行银行监管制度并考虑其是否适合银行业眼下面临的风险”。

　　美国硅谷银行和签名银行先后于3月10日和12日关闭，引发美国和国际金融体系动荡。美国联邦储备委员会12日公布一项新的银行定期融资计划，确保储蓄机构有能力满足储户需求。美国财政部也将从外汇稳定基金中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。

　　此外，美联储19日与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发表联合声明，宣布将通过现有的美元流动性互换协议采取协调行动，以提供更多流动性支持。

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部