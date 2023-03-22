新华社华盛顿3月21日电（记者许缘）美国财政部长耶伦21日说，美国硅谷银行和签名银行接连关闭引发美国银行业传染性挤兑，联邦政府或在必要时采取措施保护小型金融机构。

耶伦当天在美国银行家协会举办的活动上发表演讲说，这次银行业动荡与2008年金融危机情形不同，美国银行系统比当时稳健，但当前形势仍是一场“危机”且已引发银行业传染性挤兑，可能对美国银行体系和经济产生重大影响。一旦小型银行受到波及，联邦政府可能有必要继续采取干预措施。

耶伦说，在美联邦监管机构救助措施帮助下，美国银行业正在企稳。美联邦政府在未来几周全面了解这些银行关闭的原因至关重要，同时应当“重新审视现行银行监管制度并考虑其是否适合银行业眼下面临的风险”。

美国硅谷银行和签名银行先后于3月10日和12日关闭，引发美国和国际金融体系动荡。美国联邦储备委员会12日公布一项新的银行定期融资计划，确保储蓄机构有能力满足储户需求。美国财政部也将从外汇稳定基金中划拨250亿美元资金支持上述融资计划。

此外，美联储19日与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发表联合声明，宣布将通过现有的美元流动性互换协议采取协调行动，以提供更多流动性支持。

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