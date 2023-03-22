新华社莫斯科3月22日电 3月21日，习近平主席继续对俄罗斯展开国事访问。这一天行程密集，凸显三个关键词——友谊、合作、和平。

习近平主席同普京总统就两国关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。

继20日与普京总统会见后，习近平主席21日下午同普京总统在莫斯科克里姆林宫举行会谈。

新华社记者谢环驰摄

习近平主席乘车抵达克里姆林宫时，克里姆林宫迎宾马队列队欢迎，克里姆林宫司令在下车处迎接。

普京在乔治大厅为习近平举行隆重欢迎仪式。

新华社记者张领摄

在雄壮激昂的迎宾曲中，习近平主席和普京总统分别从乔治大厅两侧沿红地毯阔步走入大厅中央。

新华社记者谢环驰摄

两国元首紧紧握手，合影留念。军乐团奏中俄两国国歌。

新华社记者申宏摄

新华社记者谢环驰摄

两国元首先后举行小范围、大范围会谈。

这是两国元首举行小范围会谈。新华社记者鞠鹏摄

习近平主席指出，中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变。

习近平主席表示，此访期间，我们车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，让我深切感到中俄关系具有深厚民意基础。不管国际风云如何变幻，中方都将继续致力于推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。我此次对俄罗斯的国事访问是友谊之旅、合作之旅、和平之旅。

习近平主席指出，当前，百年变局加速演进，国际力量对比深刻演变。作为联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中俄责无旁贷，应该共同努力，引导和推动全球治理朝着符合国际社会期待的方向前进，推动构建人类命运共同体。

这是大范围会谈的会场。新华社记者申宏摄

两国元首听取了两国有关部门负责人关于各领域合作情况汇报。

这是两国元首举行大范围会谈。新华社记者申宏摄

普京表示，祝贺中方成功推动沙特和伊朗北京对话取得历史性成果，这充分彰显了中国作为全球大国的重要地位和积极影响。俄方赞赏中方始终在国际事务中秉持客观公正立场，支持中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，愿同中方进一步密切国际协作。

会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。

新华社记者谢环驰摄

双方在声明中强调通过和谈解决乌克兰危机。俄方重申致力于尽快重启和谈，中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用，欢迎《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张。

访问期间，双方还签署了农业、林业、基础科研、市场监管、媒体等领域多项双边合作文件。

两国元首还共同会见了记者。

新华社记者申宏摄

习近平主席强调，我同普京总统一道回顾了10年来两国关系发展的成果，一致认为，两国关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。双方本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作。

当晚，普京在克里姆林宫为习近平主席举行了隆重欢迎宴会。

当地时间3月21日上午，习近平主席在俄罗斯联邦政府大厦会见俄罗斯总理米舒斯京。

米舒斯京率俄政府几乎所有重要内阁成员一起同习近平主席会见。

当地时间3月21日上午，国家主席习近平在俄罗斯联邦政府大厦会见俄罗斯总理米舒斯京。新华社记者丁海涛摄

习近平主席强调，去年以来，面对复杂外部环境，中俄全方位务实合作保持良好发展势头。中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位，两国能源合作持续深化，战略性大项目扎实推进，人文和地方交流愈加密切。

米舒斯京表示，俄中关系发展正处于历史最高水平，这有利于在当前国际形势下更好维护多边主义、促进世界多极化。

此访期间，两国领导人交流深入，内容丰富全面，为俄中新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力。

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