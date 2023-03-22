当地时间3月20日下午，中国国家主席习近平乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。在莫斯科伏努科沃专机机场发表的书面讲话中，习主席表示期待同普京总统就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，为新时期中俄战略协作和务实合作擘画蓝图。当天早些时候，习主席在俄罗斯媒体上发表署名文章，指出两国关系经受住国际风云变幻考验的关键在于找到了“国与国正确相处之道”，并对下阶段中俄关系全面发展表达积极期许。

这是习近平继续当选中国国家主席后的首次出访。外界认为，这体现了中方对中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高度重视；中俄关系更加成熟坚韧，有利于维护世界安全和稳定，是世界的正资产。

元首交往是中俄关系的指南针和定盘星。这些年，无论国际形势怎样变化，中俄元首始终保持密切沟通、定期互访。2013年以来，中俄元首在双边和国际场合先后40次会晤，为双边关系持续健康稳定发展牢牢定向把舵。

在两国元首战略引领下，双方政治互信不断深化，务实合作持续扩大，国际协作密切有效，世代友好深入人心。以经贸合作为例，2022年中俄双边贸易额突破1900亿美元，比10年前增长了116%，中国连续13年成为俄罗斯第一大贸易伙伴国。对于习主席此次到访，俄罗斯各界充满期待。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫认为，这次访问将把新时代俄中关系不断推向前进。

当前，世界并不太平。个别大国为维护霸权地位，鼓噪所谓“大国竞争”，加剧了分裂与对抗。中俄两国都奉行独立自主的外交政策，双边关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的基础上，双边合作不受第三方干扰。中俄关系在发展中愈加成熟、坚韧，树立了相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系典范。这生动诠释了大国正确相处之道，对于当前变乱交织的世界来说，有深刻的启示意义。

从全球范围看，中俄同为联合国安理会常任理事国，双方强化各领域合作，对世界和平与稳定至关重要。近年来，中俄两国在联合国、上海合作组织、金砖国家等国际多边机制内保持密切沟通和协作，积极践行真正的多边主义，推进世界多极化和国际关系民主化，有力抵御了某些西方国家的霸权霸道霸凌行径。事实有力证明：世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。

10年前，习近平主席在莫斯科向世界提出重大倡议，呼吁国际社会树立“你中有我、我中有你”的命运共同体意识。此后，中方又相继提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，丰富了人类命运共同体理念的内涵和实践路径，为应对世界之变、时代之变、历史之变提供了中国方案。

当前，面对乌克兰危机，中方始终着眼事情本身的是非曲直、秉持客观公正立场，积极劝和促谈。前不久，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，得到国际社会积极评价。下一步，中方将继续呼吁各方进行平等、理性、务实的对话协商，找到解决乌克兰危机的合理途径。这充分说明，中方始终站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。

要办好世界上的事，首先要办好自己的事。当前，中国人民正在中国共产党领导下团结奋斗，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国将努力实现高质量发展，扩大高水平对外开放。这将为包括俄罗斯在内的世界各国提供新的发展机遇。

一年之计在于春。人们相信，2023年春天，习主席对俄罗斯展开的“友谊之旅、合作之旅、和平之旅”一定会取得丰硕成果，为双边关系健康稳定发展注入新动力，为两国人民创造更多福祉，为世界发展进步作出更大贡献。

（国际锐评评论员）

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