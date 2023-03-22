国家主席习近平3月20日开始对俄罗斯进行国事访问。这是习近平主席继续当选国家主席后的首次出访，凸现中俄关系的重要性。

10年前的2013年，习近平主席就任国家主席后，迅即于当年3月22日对俄罗斯进行国事访问，开启了中俄关系发展的新时期。中俄发展全面战略协作伙伴关系的特点是两国元首引领，立足各自发展，保障地区稳定，促进世界和平。习近平主席此次出访是在极其复杂的国际环境下进行的，对中俄关系、地区稳定和世界和平具有重要意义。

大国担当劝和促谈

拥有4300多公里边界的中俄两国互为各自发展的重要外部条件，中俄发展双边关系是两大邻国各自振兴的需要。

中俄发展双边关系是欧亚地区稳定和世界和平的需要。欧亚地区稳定对于中俄两国和欧亚地区国家实现自身发展战略都具有重要意义。在大国博弈愈演愈烈的形势下，欧亚地区稳定面临巨大挑战，而欧亚地区稳定关乎世界和平。维护发展利益，维护和平与稳定，是贯穿中俄发展双边关系始终的原则。

2013年以来，中俄关系发展不断取得进步。特别是2019年中俄建交70周年前夕，习近平主席访问俄罗斯期间两国元首将双边关系定位为新时代全面战略协作伙伴关系。目前，双方建立起完备的高层交往和各领域合作机制，开展了内容丰富、具有战略意义的各领域、全方位合作。中俄新时代全面战略协作伙伴关系已经成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最大的大国关系。

“不结盟、不对抗、不针对第三方”的原则成为中俄关系的重要原则，也是新型大国关系和新型国际关系的代表性原则。中俄两国都是大国，奉行独立自主的对外政策。实践证明，发展中俄关系不仅不针对第三方，也不受第三方因素绑架和离间。这符合双方利益，也符合地区稳定和发展利益。习近平主席对俄罗斯的访问将使全球发展倡议和全球安全倡议得到更广泛的理解和支持，再次印证中国独立自主和爱好和平的对外政策魅力。

2022年2月乌克兰危机全面升级，是新世纪以来最严重的地缘政治灾难，也是百年未有之大变局下大国博弈的反映。美国和一些西方国家对俄乌冲突不是劝和促谈，而是拱火递刀，把这场冲突演变成了“代理人战争”，乌克兰在大国博弈中成为被利用的棋子。俄乌双方都遭受了巨大的人员伤亡和经济损失。美国和某些西方国家对这个结果负有不可推卸的责任。

需要指出的是，乌克兰危机升级以来，美国一直对中国进行造谣中伤、威逼胁迫，近期更是小动作不断，企图在道义上抹黑和绑架中国。例如近期所谓美政府消息人士竟称中方向乌克兰战场提供武器。对此，中国政府义正词严地给予揭露和反击——中国外交部发言人日前表示，向乌克兰战场提供武器的是美方而不是中方。美方应该停止拱火递刀，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用，而不是相反。

中国从乌克兰危机复杂的历史经纬和深刻的现实政治背景出发，始终劝和促谈，坚持通过政治手段解决危机。中国认为，联合国宪章和国际法原则应该得到遵守，各国主权和领土完整应该得到切实保障，各国的合理安全利益和关切应该得到重视和妥善解决，一切有利于和平解决危机的努力应该得到鼓励和支持。2月24日，中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，该文件包含12点内容，从公正、客观角度出发阐述了中国立场，涉及冲突各方利益和全球安全利益，可以成为解决危机的基本原则。文件充分说明中国对重大国际问题秉持负责任的态度，得到了包括俄罗斯和乌克兰在内的国际社会的广泛认同。

务实合作互利共赢

务实合作始终是中俄两国领导人的重要关切，也是中俄发展双边关系的重点领域。双方本着互利共赢的原则深度实现发展战略对接合作，取得显著成果。

虽然遭遇全球经济危机和新冠疫情，但中俄两国合作规模不断扩大，领域不断拓宽。根据中国海关总署的统计，2022年中俄全年贸易额达到1902.72亿美元。专家估计，如果加上服务贸易，则远远超过2000亿美元。2022年中国对俄出口761.23亿美元，增长12.8%；中国自俄进口1141.49亿美元，增长43.4%。尤其是中俄能源合作在多年不断提高的基础上，2022年又再上层楼，年初普京总统参加北京冬奥会期间，两国能源企业签署了能源合作大单，再次提高双边合作规模。2022年中国从俄罗斯进口石油8600多万吨，仅黑龙江方向进口的管道天然气就达154亿立方米。这有效缓解了俄罗斯的能源出口困境，中国在能源进口多元化方面也再进一步。

此外，中俄双方多年来一直倡导并努力实施的一些基础设施项目，在全球经济危机和地缘政治危机期间，为中俄贸易规模的提升发挥了重要作用。譬如，黑龙江2022年6月开通的黑河公路口岸，在通关设施还没有达到设计能力的情况下，已经使口岸货运量大幅度提升；同江铁路口岸2022年11月16日开通，在通关基础设施尚未完善的情况下，到当年年底，中国已实现进口货运量7.42万吨，每天进境列车两列，每列车约62节。可以预期，口岸基础设施配套建成后，货运量将大幅度提升。

中俄务实合作还带动了地方合作。2022年，黑龙江省对俄贸易达1854亿元人民币，同比增长41.3%，占全省GDP的11.7%。

中俄在其他领域的务实合作也普遍活跃，如俄林业、煤炭、矿产、金属、化肥等产品对华出口，中国轻工电子以及纺织原料等对俄出口，都出现增长迹象。中俄经济互补性在实际合作中日益显现。此次习近平主席访俄，必将进一步推动双方务实合作高质量发展。

赓续友谊面向未来

中俄人文合作具有悠久历史和传统。近年来，双方的教育、科技和旅游合作尤其突出。2020—2021年，双方举办“中俄科技创新年”国家主题年活动。2021年，两国制定了《2020—2025年中俄科技创新合作路线图》，决定在数字、大数据、人工智能、无人交通系统、新材料与纳米技术、能源与新能源、节能与环保技术、信息通信技术、绿色农业技术、地球科学、海洋技术等领域开展合作，双方科技合作出现新局面。

中俄教育合作有声有色。双方互派留学人员的合作进展顺利，目前已实现互派留学人员总数达到10万人的目标。两国高校积极探索各种联合办学形式，比如截至2020年，我国境内开设90多个中俄办学项目，其中本科83个、硕士研究生8个。中俄还成立了两个区域性大学联盟，即中国东北地区和俄罗斯远东、西伯利亚地区大学联盟，以及中俄“长江—伏尔加河”高校联盟。

此外，两国青年交流和旅游合作项目进展顺利，随着新冠防疫策略的调整将日益活跃。这有助于中俄关系可持续健康发展，有助于两国人民之间相互了解。

中俄高层交往如期举行表明，中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展不受外部环境影响，中俄关系发展风雨无阻。

（作者：李永全，系国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长、中国俄罗斯东欧中亚学会会长）

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