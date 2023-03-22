中国日报网3月20电（记者任奇）近日，多位俄罗斯学者接受中国日报采访时表示，在两国元首的亲自推动下，俄中两国充分发挥双边关系政治优势，全方位务实合作取得丰硕成果。俄中合作进入新时代，对世界的未来将产生重要影响。

中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基指出，俄罗斯和中国都是具有全球影响力的大国，加强两国之间的战略协调和互利合作，不仅对双边关系的发展意义重大，而且还将加强全球和地区的和平与稳定。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申表示，元首外交为中俄两国各级政府推进各领域务实合作提供了指引。

卡申指出，尽管近年来全球经济衰退，但中俄双边贸易仍持续增长，中国公司已成为俄罗斯市场某些领域的主导者。

“以汽车行业为例。中国的汽车制造商正在占据更多的市场份额。你看到更多的中国品牌汽车行驶在莫斯科的街道上，如奇瑞、哈弗和吉利等。”

统计数据显示，截至2022年底，俄消费者购买了12.18万辆中国品牌新车，创造了中国汽车制造商进入俄罗斯市场以来的最高纪录。

卡申说，随着中国政府不断优化疫情防控措施，中俄双边合作变得更加紧密。许多俄罗斯公司开始探索中国的商业机会，并期待在中国开设分支机构。

俄罗斯联邦会议国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫表示，俄中两国都进入了一个新时代，对世界的未来将产生重要影响。梅利尼科夫说：“在两国元首的引领下，中俄关系已经上升到其发展史上的最高水平。”

在北京平谷地方铁路马坊站，京平综合物流枢纽中欧班列（北京-莫斯科）发车（2023年3月16日摄）。新华社记者 任超 摄

目前，俄中两国已经开展多个合作项目，包括航天合作和核电站建设。

梅利尼科夫说，中国领导人访问俄罗斯肯定会促进俄中之间的经济联系，并带来更多合作项目。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯亚洲工业家与企业家联盟主席维塔利 曼克维奇表示，中国领导人即将对俄罗斯进行的访问，对俄罗斯企业来说是一个积极信号。

曼克维奇说：“对于我国的企业，对于俄罗斯和中国的人民及合作伙伴来说，这是一个重要的积极信号。”

俄罗斯外交部去年9月表示，俄中正在研究总额约1600亿美元的投资项目。曼克维奇说，这意味着近期可能在这个方向上取得快速发展。

【中国那些事儿|第910期】

栏目监制：吴艳鹏

栏目策划：刘世东

栏目主笔：齐磊

(责编：燕勐、徐祥丽)