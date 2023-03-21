人民网东京3月21日电 （记者岳林炜）21日，新任驻日本国特命全权大使吴江浩偕夫人丁玥抵日履新。

吴江浩在机场接受中日媒体采访时表示，本次赴任的重要使命就是维护和发展健康稳定的中日关系。中日一衣带水、一苇可航。在历史的长河中，两国人民互学互鉴，两国关系也历经坎坷。进入新时代，作为永远的近邻，理应以史为鉴，共创未来，理应和平共处、互利合作。我们要坚守中日四个政治文件确立的原则，遵循两国领导人达成的共识，不忘初心，排除干扰，推动中日关系始终在正确的轨道上健康运行。

吴江浩说，中日务实合作体量巨大，根基深厚，前景广阔。“脱钩断链”“阵营对抗”不符合两国和两国人民根本利益，违背历史和时代潮流。中共二十大已吹响中国式现代化新征程的号角，中国特色大国外交和中国高质量对外开放已按下“加速键”，这必将为中日各领域交往合作提供新机遇，注入新动力。双方应提高合作水平，拓展共同利益，为两国人民带来更大福祉。

吴江浩强调，作为地区主要国家和世界第二、第三大经济体，中日共同肩负着维护地区和平稳定的重要责任。双方应维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，抵制“冷战”思维，反对冲突对抗。

吴江浩表示，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，站在新的历史起点上，我们希望与日方一道，重温条约精神，履行条约义务，共促和平发展，既维护好中日关系正确方向，也为动荡不安的世界注入更多正能量。

吴江浩表示，身处百年变局和历史演进重要关口，作为第13任中国驻日本大使，我抱有维护和发展中日关系的真诚期待，将全力履职，同日本各界有识之士一道，奋发有为，不懈努力，共同开辟新时代中日关系的光明前景。

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