人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新任驻日本大使吴江浩抵日履新

2023年03月21日21:58 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网东京3月21日电 （记者岳林炜）21日，新任驻日本国特命全权大使吴江浩偕夫人丁玥抵日履新。

吴江浩在机场接受中日媒体采访时表示，本次赴任的重要使命就是维护和发展健康稳定的中日关系。中日一衣带水、一苇可航。在历史的长河中，两国人民互学互鉴，两国关系也历经坎坷。进入新时代，作为永远的近邻，理应以史为鉴，共创未来，理应和平共处、互利合作。我们要坚守中日四个政治文件确立的原则，遵循两国领导人达成的共识，不忘初心，排除干扰，推动中日关系始终在正确的轨道上健康运行。

吴江浩说，中日务实合作体量巨大，根基深厚，前景广阔。“脱钩断链”“阵营对抗”不符合两国和两国人民根本利益，违背历史和时代潮流。中共二十大已吹响中国式现代化新征程的号角，中国特色大国外交和中国高质量对外开放已按下“加速键”，这必将为中日各领域交往合作提供新机遇，注入新动力。双方应提高合作水平，拓展共同利益，为两国人民带来更大福祉。

吴江浩强调，作为地区主要国家和世界第二、第三大经济体，中日共同肩负着维护地区和平稳定的重要责任。双方应维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，抵制“冷战”思维，反对冲突对抗。

吴江浩表示，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，站在新的历史起点上，我们希望与日方一道，重温条约精神，履行条约义务，共促和平发展，既维护好中日关系正确方向，也为动荡不安的世界注入更多正能量。

吴江浩表示，身处百年变局和历史演进重要关口，作为第13任中国驻日本大使，我抱有维护和发展中日关系的真诚期待，将全力履职，同日本各界有识之士一道，奋发有为，不懈努力，共同开辟新时代中日关系的光明前景。

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部