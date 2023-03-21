新华社北京3月21日电（记者王宾、马卓言）外交部发言人汪文斌21日表示，中方敦促日方从客观和科学角度出发，以安全且符合国际义务、国际安全标准和国际良好实践的方式处理核污染水，包括充分研究论证排海以外的其他处置方案。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，福岛第一核电站核污染水排海相关的部分设备已于当地时间17日启用，设备用于搅拌核污染水，并测定除氚以外的放射性物质浓度。日本福岛县当地媒体透露更多细节称，该设备将用6天时间进行搅拌，并用两个月左右时间来进行浓度测定。中方对此有何评论？

汪文斌说，近日，中国外交部相关负责人已就日本福岛核污染水排海问题全面阐述了中方立场。日本政府无视国际社会正当关切，违背应履行的国际义务，强推福岛核污染水排海，危害海洋环境和公众健康，侵害周边国家合法权益，绝非负责任国家所为。

汪文斌说，日方声称，经过多核素处理系统（ALPS）净化的核污染水是安全无害的。事实是，日核污染水中含有60多种放射性核素，很多核素尚无有效的处理技术，部分长寿命核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应，将额外增加环境中的放射性核素总量，给海洋环境和人体健康造成不可预测的危害。

“ALPS技术的成熟度和有效性并没有经过第三方评价或认证，处理数量如此巨大、成分如此复杂的核污染水，没有先例，其长期有效性存疑。”汪文斌说，日方今年3月发布的数据显示，经ALPS处理后的核污染水中仍有近70%不达标。日方相关数据来自惯于篡改、瞒报数据的东京电力公司，被日方称为“处理水”的核污染水安全之说如何能令国际社会信服？太平洋岛国论坛专家也认为，迄今为止有关排放数据确证的独立性及可验证性并不令人满意。

汪文斌说，日本国内民调显示，有43%民众反对排海，九成以上认为排海将引发负面影响。除中国、韩国、俄罗斯、朝鲜、太平洋岛国外，越来越多的国家和国际组织对日核污染水排海表达了关切。国际原子能机构技术工作组尚未完成对日方排海方案的评估，更未得出最终结论，反而指出日方排海方案同机构安全标准有诸多不符之处。

“尽管如此，日方仍一意孤行加速推进排海，公开宣称将于今年春夏季排海且不会推迟，日方此种行径没有体现出解决各方关切的诚意，也没有体现出对相关国际机构权威的尊重。日本领导人昨天在印度大谈所谓‘海洋法治’。如果日方继续强推核污染水排海，只能说明它光想‘治’别人，不想‘管’自己。”汪文斌说。

他说，中方敦促日方从客观和科学角度出发，以安全且符合国际义务、国际安全标准和国际良好实践的方式处理核污染水，包括充分研究论证排海以外的其他处置方案。在所有利益攸关方和相关国际机构能够确认排海方案安全之前，日方不应启动核污染水排海。如日方一意孤行，国际社会有权要求日方为其向全人类转嫁核污染风险的行为承担责任。

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