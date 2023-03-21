新华社莫斯科3月21日电 通讯：“习近平主席是有独特人格魅力的领袖”——俄罗斯学者畅谈一场重要演讲穿越时空的思想力量

新华社记者黄河 刘恺

“那是我终生难忘的记忆。”当被问起对10年前那场演讲的印象时，已担任俄罗斯莫斯科国际关系学院院长30多年的阿纳托利·托尔库诺夫脸上再次泛起激动的神情。

2013年3月23日，习近平担任中国国家主席后首访俄罗斯，并在莫斯科国际关系学院发表题为《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展》的重要演讲，提出各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

时至今日，托尔库诺夫依然清晰记得当时的场景：国际关系学院会议厅里“挤满了上千名师生”，气氛热烈。

“习近平主席是有独特人格魅力的领袖，”托尔库诺夫说，“一位在国家发展和国际事务中都发挥着巨大作用的大国领袖来我们学校发表演讲，令全体师生感到十分荣幸。”

托尔库诺夫说，习近平主席的演讲内容丰富、思想深刻、发人深省，给现场的每一个人都留下深刻印象。“良师胜万卷。习近平主席不仅是一位大国领导人，也是现场所有人的老师。”

更让托尔库诺夫激动的是，莫斯科国际关系学院是习近平主席首次提出命运共同体理念的地方。

“与其他国际关系理论相比，构建人类命运共同体理念的重要之处在于它深入触及国家生活、全人类发展的许多重要方面，也道出了其中真谛，”托尔库诺夫说，“特别是在百年未有之大变局下，构建人类命运共同体理念的现实意义愈加凸显。”

30岁的亚历山大·博布罗夫是莫斯科国际关系学院国际关系与管理学院院长。10年前还是一名学生的他，也在现场聆听了那场重要演讲。

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念表明，世界发展的模式并不只有一种。”博布罗夫说，这一理念倡导全人类追求共同价值目标的同时也应保持各自文明的独特性，要尊重文明多样性。

在博布罗夫看来，当今世界并不是一个单极世界，而是多极化世界，各国间需要建立共同发展的国际关系，使每个国家都能为全人类的发展作出积极贡献。

“构建人类命运共同体理念能够促进各国间平等对话和沟通，这将为全人类未来的进步和发展作出积极贡献。”博布罗夫说。

那场演讲还让托尔库诺夫和博布罗夫加深了对新时代中国治国理政理念的理解。托尔库诺夫表示：“我们对中国的认识加深了，也让我们更好地理解中国在国际社会中发挥的重要作用。”

莫斯科国际关系学院创办于1944年，是俄罗斯专门从事国际问题研究的知名学府，被誉为俄罗斯“外交官的摇篮”。

记者采访当天，恰逢莫斯科国际关系学院举办“中国魅力”主题活动。活动现场人潮涌动，热闹非凡。来自莫斯科多所中小学的百余名师生品中国茶、学习书法、体验剪纸艺术，莫斯科国际关系学院的学生在现场参与交流和讨论。

“我们有很多学生在学习中文，很多老师和教授积极参与同中国有关的研究。”托尔库诺夫说，莫斯科国际关系学院出版的十多种学术刊物中，与中国相关的内容始终占据着重要位置。

目前，莫斯科国际关系学院和10余所中国高校、科研院所签署了长期合作协议。

托尔库诺夫指出，近年来俄中关系在各领域都取得了丰硕成果，两国高校间的合作日益密切。“我们将派遣更多俄罗斯学生前往中国学习，也期待更多中国留学生到俄罗斯来。”（参与记者：孟菁、曹阳、苑欣芳）

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