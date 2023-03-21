新华社法兰克福/纽约3月20日电（国际观察）欧美银行业系统性风险短期难消

新华社记者邵莉 刘亚南

瑞银集团宣布收购瑞士信贷银行后的首个交易日，欧洲与美国市场银行股出现大幅波动，反映投资者信心仍未恢复。国际观察人士认为，市场对欧美银行业的信心危机不断发酵，正向行业估值、整体流动性等更广领域蔓延，系统性风险短期内恐难消除。

欧洲：瑞信风波加剧行业估值担忧

瑞银19日宣布将收购瑞信后，欧洲股市20日有所反弹，但银行股依然下跌。当天欧洲早盘，德国商业银行和德意志银行股价一度下跌超7%，荷兰国际集团则在当天大部分交易时间里领跌欧洲斯托克50指数成分股。

瑞信和瑞银的信用违约保险费用20日同时大幅上升，表明投资者对银行收购后的偿付能力仍有疑虑。自2008年国际金融危机以来，这一指标因与危机相关而一直备受关注。

机构专家认为，瑞信收购价格仅为其上周五市值的约40%，让投资者信心难以恢复。此外，瑞士金融当局将瑞信票面价值约160亿瑞士法郎（约合173亿美元）的额外一级资本债券（AT1）注销，引发市场对这类债券的抛售恐慌，进而加大银行业融资难度。

这是迄今为止AT1债券最大规模的注销。目前，欧洲AT1债券市场规模约为2500亿欧元。2017年西班牙桑坦德银行以1欧元收购西班牙人民银行时，有13.5亿欧元AT1债券被注销。

金融专家认为，为应对银行危机而注销AT1债券的操作虽有合理性，但让债券持有人先于股东蒙受全部损失的做法不符合国际惯例，让许多投资者感到意外。

德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍尔表示，瑞信案例表明，即使是具有系统重要性的大型银行也可能陷入危机，这让投资者和存款人产生恐慌。

花旗集团分析师表示，瑞银收购瑞信，缓解了危机蔓延至其他机构的担忧，但从中长期看，救助行动将导致银行再融资成本上升。

高盛前首席执行官劳埃德·克雷格·布兰克芬表示，金融机构面临更大风险将抑制投资和借贷，经济增长或将不可避免放缓。

美国：银行业流动性风险难化解

近日，美国多个高校经济学家联合完成的一项研究显示，受此前美国联邦储备委员会激进加息影响，美国至少有186家银行面临与硅谷银行类似的境况，给美国银行体系带来严重风险。

这项发表在美国社会科学研究网的研究显示，考虑到“持有到期”类型债券的价格波动，美国银行业资产的实际价值比账面价值低2万亿美元。这也是硅谷银行关闭的主要原因。更严重的是，大量存款并不在美国联邦储蓄保险公司承保范围内，一旦未投保储户挤兑存款，流动性不足的银行很可能无法应对，脆弱性显著增加。

诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨日前撰文说，硅谷银行关闭是一家银行的失败，更是监管措施和货币政策的惨败。他表示，美联储激进加息搅动金融资产价格，市场出现“伤亡”是预料中事，应把所有存款纳入联邦机构承保范围。

美国中型银行联盟也呼吁联邦储蓄保险公司今后两年为所有存款提供保险，以避免出现更大范围挤兑。这一组织表示，美国大多数银行正遭遇信心危机，必须立刻采取措施。

美国萨马拉阿尔法管理公司首席执行官戴钟凯日前告诉新华社记者，2008年国际金融危机以后，美国对具有系统重要性银行的监管较严格，但对重要性相对较低的区域性银行监管较宽松。此次由硅谷银行关闭引发一系列金融动荡后，美国监管措施可能会更严格。

不过，监管并不是解决所有问题的“钥匙”。国际评级机构穆迪近日在一份报告中指出，美国联邦政府采取措施避免银行体系遭遇挤兑冲击，但无法解决激进加息带来的风险，而这才是当下危机的根本原因。

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