人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

瑞信危机：“百年老店”缘何溃败收场

2023年03月21日13:55 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦3月20日电（国际观察）瑞信危机：“百年老店”缘何溃败收场

新华社记者陈斌杰

瑞士联邦政府日前宣布，瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行将被瑞银集团以30亿瑞士法郎（约合32.3亿美元）的对价收购。这是2008年国际金融危机以来，首起事关两家全球系统重要性银行的收购案。

国际观察人士认为，成立于1856年的瑞信是全球银行业监管机构认定的全球系统重要性银行之一。从2008年国际金融危机时期光环加身，到如今成为新一轮西方银行业危机中首先倒下的系统重要性银行，瑞信的溃败缘于多年来激进推动高风险投资业务，而硅谷银行关闭引发的美国银行业风险外溢只是压倒瑞信的“最后稻草”。

丑闻不断动摇根基

在不少业内人士眼中，瑞信的失败根植于辉煌时期形成的“自满心态”。当时，不少主要竞争对手在国际金融危机中风雨飘摇，瑞信却安然渡过危机，此后市值一度超过美国高盛集团。当众多银行在危机过后强化自身风险管控，瑞信则加码高风险的投资银行业务，为如今的危机埋下祸因。

“他们（瑞信）自我感觉：‘我们是金融危机的赢家，而其他所有人都受伤了’，”瑞士冯托贝尔资产管理公司银行业分析师安德烈亚斯·文迪蒂告诉美国《华尔街日报》，“因此，他们加倍拓展这类（高风险投资）业务，投资银行风险敞口也随之扩大。”

随后的15年中，不少银行的业务更加谨慎，而瑞信遭受了一系列丑闻冲击，股价持续下跌，投资者和客户信任度显著下滑，“百年老店”的行业声誉和经营根基由此动摇。

其中，2021年，美国对冲基金阿奇戈斯资本管理公司的高风险投机产品发生爆仓，瑞信损失50多亿美元。一项独立调查证实，瑞信风险管理和相应监督机制彻底失灵。2022年，德国媒体披露一起涉及数万名瑞信客户的重大数据泄露事件，引起公愤。去年以来，瑞信客户资金持续出逃，仅四季度客户流出额已超过1100亿瑞士法郎。

英士国际商学院经济学教授安东尼奥·法塔斯表示：“股价下跌不会让银行破产，但储户都离开会让银行破产。”

这是3月20日在瑞士日内瓦拍摄的瑞银集团标识。新华社记者 连漪 摄

市场波动终被收购

瑞信状况急转直下并最终以被收购收场，与近期市场波动有直接联系。

3月10日，美国硅谷银行因资不抵债遭监管部门接管并关闭。这是2008年国际金融危机以来美国最大的银行关闭事件，市场对西方银行业的担忧开始蔓延。

14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。此后，瑞信股票价格连续下挫。15日，盘中一度跌至1.55瑞士法郎，收盘价为1.70瑞士法郎，创下历史新低。瑞信大股东沙特国家银行当天以监管要求等为由，宣布将不会增持瑞信股票。这一消息进一步挫伤市场信心。

美国银行业危机外溢、欧洲银行股普跌、瑞信内控“爆雷”、大股东拒绝增持……一系列负面消息，令瑞信雪上加霜。

为稳定预期，瑞信16日宣布将向央行瑞士国家银行借到高达500亿瑞士法郎的贷款。然而，瑞信股价此后继续下跌，证明投资者依然缺乏信心。

这是3月20日在瑞士日内瓦拍摄的瑞士信贷银行（右）和瑞银集团。新华社记者 连漪 摄

“大而不倒”有隐患

面对外界质疑政府用纳税人钱救助“大到不能倒”的金融机构，瑞士政府表示，鉴于当前形势，瑞银收购瑞信是“恢复金融市场信心的最佳解决方案，同时也是国家及其民众应对风险的最佳解决方案”。

瑞士国家银行在19日发表的一份公报中表示，此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持下实现的。瑞士国家银行将提供大量流动性援助，以支持瑞银对瑞信的收购。两家银行都可以通过瑞士国家银行获得流动性支持。

分析人士认为，尽管瑞银集团收购瑞信有助于控制风险外溢，但瑞士体量最大的两家银行合并，可能引发垄断担忧，影响瑞士金融体系稳定，给未来埋下隐患。

一位金融业人士如此评价瑞信被收购：“当一家以铁路实业起家的银行忘记初心只追求高额回报，当一家银行的董事会和管理层无视信托责任只关心自身报酬，当一家银行丑闻不断丢掉最珍贵的信誉最终失去客户信任，结局早已注定。”

(责编：燕勐、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部