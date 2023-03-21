新华社日内瓦3月20日电（国际观察）瑞信危机：“百年老店”缘何溃败收场

新华社记者陈斌杰

瑞士联邦政府日前宣布，瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行将被瑞银集团以30亿瑞士法郎（约合32.3亿美元）的对价收购。这是2008年国际金融危机以来，首起事关两家全球系统重要性银行的收购案。

国际观察人士认为，成立于1856年的瑞信是全球银行业监管机构认定的全球系统重要性银行之一。从2008年国际金融危机时期光环加身，到如今成为新一轮西方银行业危机中首先倒下的系统重要性银行，瑞信的溃败缘于多年来激进推动高风险投资业务，而硅谷银行关闭引发的美国银行业风险外溢只是压倒瑞信的“最后稻草”。

丑闻不断动摇根基

在不少业内人士眼中，瑞信的失败根植于辉煌时期形成的“自满心态”。当时，不少主要竞争对手在国际金融危机中风雨飘摇，瑞信却安然渡过危机，此后市值一度超过美国高盛集团。当众多银行在危机过后强化自身风险管控，瑞信则加码高风险的投资银行业务，为如今的危机埋下祸因。

“他们（瑞信）自我感觉：‘我们是金融危机的赢家，而其他所有人都受伤了’，”瑞士冯托贝尔资产管理公司银行业分析师安德烈亚斯·文迪蒂告诉美国《华尔街日报》，“因此，他们加倍拓展这类（高风险投资）业务，投资银行风险敞口也随之扩大。”

随后的15年中，不少银行的业务更加谨慎，而瑞信遭受了一系列丑闻冲击，股价持续下跌，投资者和客户信任度显著下滑，“百年老店”的行业声誉和经营根基由此动摇。

其中，2021年，美国对冲基金阿奇戈斯资本管理公司的高风险投机产品发生爆仓，瑞信损失50多亿美元。一项独立调查证实，瑞信风险管理和相应监督机制彻底失灵。2022年，德国媒体披露一起涉及数万名瑞信客户的重大数据泄露事件，引起公愤。去年以来，瑞信客户资金持续出逃，仅四季度客户流出额已超过1100亿瑞士法郎。

英士国际商学院经济学教授安东尼奥·法塔斯表示：“股价下跌不会让银行破产，但储户都离开会让银行破产。”

这是3月20日在瑞士日内瓦拍摄的瑞银集团标识。新华社记者 连漪 摄

市场波动终被收购

瑞信状况急转直下并最终以被收购收场，与近期市场波动有直接联系。

3月10日，美国硅谷银行因资不抵债遭监管部门接管并关闭。这是2008年国际金融危机以来美国最大的银行关闭事件，市场对西方银行业的担忧开始蔓延。

14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。此后，瑞信股票价格连续下挫。15日，盘中一度跌至1.55瑞士法郎，收盘价为1.70瑞士法郎，创下历史新低。瑞信大股东沙特国家银行当天以监管要求等为由，宣布将不会增持瑞信股票。这一消息进一步挫伤市场信心。

美国银行业危机外溢、欧洲银行股普跌、瑞信内控“爆雷”、大股东拒绝增持……一系列负面消息，令瑞信雪上加霜。

为稳定预期，瑞信16日宣布将向央行瑞士国家银行借到高达500亿瑞士法郎的贷款。然而，瑞信股价此后继续下跌，证明投资者依然缺乏信心。

这是3月20日在瑞士日内瓦拍摄的瑞士信贷银行（右）和瑞银集团。新华社记者 连漪 摄

“大而不倒”有隐患

面对外界质疑政府用纳税人钱救助“大到不能倒”的金融机构，瑞士政府表示，鉴于当前形势，瑞银收购瑞信是“恢复金融市场信心的最佳解决方案，同时也是国家及其民众应对风险的最佳解决方案”。

瑞士国家银行在19日发表的一份公报中表示，此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持下实现的。瑞士国家银行将提供大量流动性援助，以支持瑞银对瑞信的收购。两家银行都可以通过瑞士国家银行获得流动性支持。

分析人士认为，尽管瑞银集团收购瑞信有助于控制风险外溢，但瑞士体量最大的两家银行合并，可能引发垄断担忧，影响瑞士金融体系稳定，给未来埋下隐患。

一位金融业人士如此评价瑞信被收购：“当一家以铁路实业起家的银行忘记初心只追求高额回报，当一家银行的董事会和管理层无视信托责任只关心自身报酬，当一家银行丑闻不断丢掉最珍贵的信誉最终失去客户信任，结局早已注定。”

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