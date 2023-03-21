新华社北京3月20日电 瑞士政府19日晚宣布，经过紧急磋商，瑞士最大银行瑞银集团（简称瑞银）同意收购第二大银行瑞士信贷银行（简称瑞信），以避免瑞信眼下危机对本国乃至全球造成“无可挽回的经济动荡”。

在美国硅谷银行和签名银行关闭风波殃及美欧银行业的背景下，这项规模空前的并购受到美欧多方欢迎。不过，有分析警告，两大银行巨头合并对瑞士经济而言可能是一次“冒险打赌”。

这是2月13日在瑞士卢塞恩拍摄的瑞士第二大银行瑞士信贷银行（瑞信）大楼。新华社记者连漪摄

受美国硅谷银行和签名银行关闭风波影响，瑞信上周遭遇信心危机，股价一度暴跌至历史低位，市值缩水约四分之一。瑞士政府和监管机构周末展开紧急行动，希望在20日股市开市前推动瑞银同意收购瑞信，以巩固投资者信心，避免金融动荡。

经长时间磋商，瑞士政府19日晚举行新闻发布会，宣布瑞银将以30亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合1.08美元）收购瑞信。

瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞在新闻发布会上说，瑞信深陷危机可能“对本国和国际金融稳定造成不可估量的后果”，这项并购是眼下“恢复金融市场信心的最佳方案”。

瑞信拥有167年历史，是全球银行业监管机构认定的30家全球系统重要性银行之一，被视为“大到不能倒”的金融机构。瑞士财政部长卡琳·凯勒-祖特尔说，瑞信如果破产，可能引发“无可挽回的经济动荡”，这项并购“为瑞士和国际金融稳定奠定基础”。

按照瑞银公布的全股份收购方案，瑞信股东每持有22.48股瑞信股份将获得1股瑞银股份，相当于每股0.76瑞士法郎，总对价30亿瑞士法郎。

3月16日，欧洲中央银行行长拉加德在德国法兰克福欧洲央行总部出席新闻发布会。新华社发

这笔交易预计今年底前完成。据路透社报道，瑞银预估并购牵涉的损失可能达到54亿美元。瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士中央银行瑞士国家银行承诺以保证金或贷款形式为并购提供流动性支持，总额超过1600亿瑞士法郎。

美国财政部和联邦储备委员会、欧洲中央银行以及英国央行等方面对瑞银收购瑞信表示欢迎。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德说，瑞士方面的“迅速行动”对“恢复有序市场、确保金融稳定有帮助”。

银行业是瑞士经济的支柱产业，瑞银和瑞信则可谓“支柱的支柱”。路透社评论，这两大银行巨头所持资产总额高达瑞士国内生产总值的1.4倍，两家银行合二为一后，瑞士经济可能面临过度依赖一家银行的局面，这对瑞士而言是一次“冒险打赌”。

瑞士财长凯勒-祖特尔承认“这一方案存在风险”，但辩解说其他方案风险可能更大。

3月16日，在瑞士日内瓦，一名男子走过瑞士信贷银行。新华社记者连漪摄

对瑞银本身而言，要完成这项并购也面临不少挑战。除了并购本身的复杂性，瑞银还需应对削减瑞信部分业务带来的损失、据预估规模达万人的裁员等问题。

美国晨星公司股票分析师约翰·朔尔茨评论：“正常情况下，我会说这对瑞银而言是一笔绝佳的交易。但在眼下环境下，情况有点复杂，因为整体而言市场存在很多不确定性。”

瑞银董事长科尔姆·凯莱赫19日在面向行业分析人士的一场电话会议上说：“今天对瑞士而言是历史性的一天，坦白说也是我们不希望看到的一天……我要说清楚，并不是我们发起磋商，但我们相信这笔交易最终对瑞银股东还是有吸引力的。”（郜婕）

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