新华社日内瓦3月20日电 综述：联合国呼吁采取紧急气候行动确保人人享有宜居未来

新华社记者刘曲

联合国政府间气候变化专门委员会20日发布最新报告说，当前已有多种可行且有效的选择来减少温室气体排放并适应人为造成的气候变化，如果现在采取行动，仍然可以确保所有人都有一个宜居的、可持续的未来。

联合国政府间气候变化专门委员会每六至七年就全球气候问题发布一次综合性科学评估报告，上一次即2014年完成的第五次评估报告为《巴黎协定》提供了主要科学依据。根据协定，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。全球将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

委员会20日在瑞士因特拉肯正式发布第六次评估报告，认为迄今为止所做工作的速度、规模，以及当前计划都不足以应对气候变化，要将全球升温控制在1.5摄氏度之内面临空前挑战。

报告突出了气候变化将持续造成的损失和破坏，这对全球最脆弱人群和生态系统的打击尤其严重；如果现在就采取正确行动，可能会带来转型变革，这对可持续、公平的世界至关重要。

报告明确指出，解决方案在于适应气候变化的发展，这涉及将适应气候变化的措施与减少或避免温室气体排放的行动相结合。例如，通过清洁能源和技术来改善民众尤其是妇女和儿童的健康；低碳电气化、步行、骑自行车和公共交通可改善空气质量、改善健康、增加就业机会并实现公平；仅改善空气质量给人们健康带来的经济效益就与减少或避免排放的成本大致相同，甚至可能更大。

此外，增加资金和技术投入对全球实现可持续发展至关重要。报告称全球有足够资金迅速减少温室气体排放，而要扫除增加投入的障碍，关键是政府通过公共资金和向投资者发出明确信号。投资者、各国央行和金融监管机构也可以发挥各自作用。一些现有气候应对政策措施已验证是有效的，扩大其规模并更广泛地应用，就能实现深度减排和提高气候适应力。报告认为，政治承诺、协调政策、国际合作、生态系统管理和包容性治理对于有效和公平的气候行动都很重要。

报告强调，气候、生态系统和社会相互关联。有效和公平地保护地球上大约30%至50%的土地、淡水和海洋将有助于确保地球的健康，而城市地区则为可持续发展的气候行动提供了全球机会。比如，食品部门、电力、运输、工业、建筑和土地利用等领域的变革可以减少温室气体排放，同时让人们更容易过上低碳生活，以改善人们的健康和福祉；更多地认识到过度消费带来的后果也可以帮助人们做出更明智的选择。

联合国政府间气候变化专门委员会主席李会晟在报告发布会上表示，将有效和公平的气候行动纳入主流，不仅会减少对自然和人类的损失和损害，还会带来更广泛的利益。这份综合报告强调了采取更雄心勃勃的行动的紧迫性。

联合国秘书长古特雷斯在报告发布前的视频致辞中呼吁，将全球升温控制在1.5摄氏度之内是可以实现的，这将在气候应对行动中实现质的飞跃。“这份报告是一个号角，呼吁每个国家、每个部门以及在每个时间框架内，大规模加速应对气候变化的努力。”

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