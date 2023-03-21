新华社巴黎3月20日电（记者唐霁 乔本孝）法国国民议会议长娅埃尔·布朗-皮韦20晚宣布，国民议会当天投票否决两份由反对党提出的对政府不信任案，这意味着政府提出的退休制度改革方案在国民议会获得通过。

法国总理博尔内1月公布政府退休制度改革方案。法国国民议会和参议院须对该方案进行投票表决，方案均需获得超过半数支持才能通过。由于反对改革方案的呼声很大，国民议会和参议院共同组成联合委员会，对政府原方案进行了一些调整。

本月16日，参议院和国民议会分别对修改后的方案进行投票表决。参议院当天投票通过了方案。因考虑到国民议会中反对声音较大，政府最终决定动用宪法相关条款授权，绕过国民议会投票，强行通过改革方案。但是，一旦政府动用这一特殊授权，国民议会就有权提出对政府的不信任案并进行表决。如果国民议会通过不信任案，政府将下台，改革方案也同时被否决。如果不信任案被否决，改革方案也就获得通过。

20日晚，国民议会就一份跨党派联合不信任案和一份由极右翼政党提出的不信任案进行表决。两项表决的支持票数均未过半，不信任案被否决，退休制度改革方案也最终在国民议会获得通过。

据介绍，改革方案此后将经法国宪法委员会审议通过后，由总统马克龙颁布实行。

博尔内1月10日公布政府退休制度改革方案，表示改革目标是确保法国财政体系在2030年达到平衡。方案核心内容包括：从今年夏末开始至2030年，法国法定退休年龄将从目前的62岁逐步提高到64岁；2027年起，退休人员只有在缴纳社会分摊金满43年的前提下，才能领取全额养老金。

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