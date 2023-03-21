人民网北京3月21日电 （记者贾文婷）2023年3月20日，《加拿大蓝皮书：加拿大发展报告（2022）》正式发布。蓝皮书深入分析了2021-2022年加拿大国内政党政局、经济发展、外交事务、社会政策等热点问题，重点研究加拿大政局发展、加拿大经济与社会、中加关系等议题。

蓝皮书指出，2021年，特鲁多领导的自由党以微弱优势赢得联邦大选，仍未扭转自由党少数党执政的弱势地位。但自由党获得新民主党的支持承诺，确保了特鲁多能顺利执政到2025年。联邦政府在新冠疫情中出台的公共政策导致加拿大爆发“自由车队”示威，迫使联邦政府在历史上首次启用了《紧急状态法》来平息混乱。原住民问题仍是联邦政府关注的重点，自由党政府主要通过设立国家纪念日以及为原住民提供经济补偿来处理这一问题。加拿大经济从新冠疫情中强势复苏，2021年加拿大实际GDP比上年增长4.6%，达到21世纪初以来的最高水平，虽然通膨压力较大，但加拿大失业率逐渐好转，经济前景被普遍看好。此外，加拿大目前正面临严重老龄化问题，未来的就业与经济形势面临着巨大挑战。

特鲁多险胜联邦大选 国内国际局势助其巩固任期

2022年9月20日，特鲁多领导的自由党以微弱优势赢得联邦大选，开始他的第三个总理任期。本次大选在疫情之下提前举行，耗资高达6.1亿加元，但选举结果同2019年并无多大差别。2022年10月26日，新一届内阁正式宣示就职。此次内阁成员的男女比例依旧为1:1,其中71%的成员来自安省和魁省，21%的成员为社会中的少数群体。此后，特鲁多于当年11月23日在国会发布了施政报告，公布了新一届政府的工作重点、目标以及实现路径。

2021年，自由党政府险中求“生”。大选险胜、“自由车队”示威的平息、与原住民和解进程的推进以及疫情的缓和，加经济与就业的缓慢恢复，对特鲁多的执政都是利好。新民主党对自由党执政至2025年的承诺扫清了特鲁多执政的最大障碍。随着特鲁多执政地位的巩固以及疫情消散，特鲁多如何全面地回应选民关注的民生问题将成为保证其顺利度过第三任期的关键。

消费投资以及出口成主要经济贡献因素 经济增长喜忧参半

2021年加拿大经济逐渐复苏。数据显示，2021年加拿大实际国内生产总值比上年增长4.6%，达到21世纪初以来增长率最高水平，但实际GDP数值并未超过疫情前的2019年。

在影响加拿大实际GDP变化的主要因素中，最大贡献来自消费，在GDP中占78%；其次是固定资本形成总额，在GDP中占22%。

2021年加拿大经济增长主要呈现以下八个特点。第一，消费、投资、出口均有显著增长，经济走出低谷。消费方面，家庭最终消费支出受物价上涨影响，各季度变化存在差异。第二，失业率显著下降，但仍有省份失业率高达两位数。第三，能源等初级产品出口价格上涨，贸易条件改善。第四，企业单位人工成本、非劳动报酬和原材料价格上升，劳动生产率下降。第五，公司税前利润同比增长，但后三个季度环比增长乏力。第六，消费价格指数同比上升，抑制居民消费能力。第七，饮食服务收入同比增长，环比呈“上升-下降”变化。第八，商业逐步活跃，零售、批发销售额同比增长。由此可见，2021年加拿大经济出现好转，但仍然存在一些问题。

影响加拿大2021年经济增长的因素包括国内因素和国外因素。前者包括新冠疫情变化状况、加拿大政府一系列应对政策的调整等；后者则包括以运输业和旅游业为主的国际疫情管控政策变化、美国等主要贸易伙伴经济增长、国际市场包括能源在内的初级产品价格上涨等因素。

老龄化问题日益严峻 劳动力市场出现重大短缺

在经历了两年新冠疫情的反复后，加拿大的经济复苏之路在2021年第四季度终于出现了转机，无论是GDP增长率还是就业情况都恢复到疫情前水平，这在七国集团（G7）国家中也是极为出色的，这非常利好于加拿大的社会形势。但不容忽视的是，新冠疫情的反复和长期以来的结构性矛盾依然给2021~2022 年的加拿大社会发展带来了变数。

2022年2月9日，加拿大统计局发布了首批2021年人口普查结果。截至2021年第四季度，加拿大总人口为3843.64万，比2016年增加了约216万（6.0%）。但主要是由于加拿大在2021年增加了历史上人数最多的40.5万新移民。而加拿大的人口变化也出现了两个明显的区域性特征：第一，沿海和内陆人口差异增大；第二，加拿大的城市化速度加快。此外，加拿大社会老龄化问题突出，而人口老龄化目前面临的重要问题是人口结构的调整。婴儿潮一代和千禧一代两个重要群体的变化也带来了劳动力人口的变动。针对加拿大人口增长缓慢、劳动力不足、老龄化突出等问题，加拿大政府的重要应对措施是在中短期内推行更为积极的移民计划，这也是近年来加拿大政府持续推动的方向。

疫情之后加拿大的就业率一再受到重创，这也促使加拿大联邦政府采取更为积极的经济刺激计划来保障就业，且已经取得了一定的效果。截至2022年2月，加拿大的失业率维持在5.5%，比疫情之前还要低。但这并不意味着加拿大联邦政府放松了对“保就业”的重视。相反的是，加拿大将其就业保障计划放在了更为重要和更为长久的位置。

随着国内经济差异日益扩大以及国际环境出现重要变化，加拿大社会的不稳定因素也在增加。对于目前社会不稳定因素增加的状况，加拿大内部意见略有不同。乐观人士认为，加拿大目前的社会不稳定因素主要是疫情使不同群体的感知和认知差异扩大所导致的，会随着疫情的好转而得以缓解。但一个更为主流的观点认为加拿大社会中存在系统性的种族歧视，加上加拿大政治出现两极分化，导致社区氛围更加不宽容。与此同时，加拿大与其他发达国家一样，也面临着不断加大的经济差异所带来的社会分裂，不同群体之间的摩擦和冲突正在加剧。对此，加拿大联邦政府要比以往任何时刻都更为重视其社会包容性建设，以应对不同群体间的矛盾。

(责编：贾文婷、常红)