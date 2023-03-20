新华社北京3月20日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上表示，任何主权国家都有权自主选择发展同别国的外交关系，其他国家无权干涉。美国应当摒弃过时的“门罗主义”思维，切实尊重各国自主决定外交政策的权利。

有记者问：据报道，消息人士称，美国在洪都拉斯总统卡斯特罗表示希同中国建交后，即开始对洪进行外交施压，试图劝说洪方在同中方正式签署建交协议前收回决定。中方对此有何评论？

汪文斌说，世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实充分证明，同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。“中方欢迎洪都拉斯政府关于发展对华关系的积极表态，愿在平等和相互尊重基础上同洪都拉斯建立和发展双边关系。”

他表示，近年来中国相继同巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜等国建立或恢复外交关系，双边务实合作积极推进，为有关国家人民带来巨大福祉。

汪文斌指出，任何主权国家都有权自主选择发展同别国的外交关系，其他国家无权干涉。如果美国对洪都拉斯外交施压报道属实，这恰恰说明美方有关“各国基于主权自行决定外交政策”的表态纯属空话。

“美国自己40多年前就在承认一个中国原则基础上同中国建交，有什么资格剥夺、阻挠其他国家同中国建交和发展关系的权利？美国应当摒弃过时的‘门罗主义’思维，切实尊重各国自主决定外交政策的权利，停止干涉有关国家主权事务。”汪文斌说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)