人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人：美国应切实尊重各国自主决定外交政策的权利

2023年03月20日23:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月20日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上表示，任何主权国家都有权自主选择发展同别国的外交关系，其他国家无权干涉。美国应当摒弃过时的“门罗主义”思维，切实尊重各国自主决定外交政策的权利。

　　有记者问：据报道，消息人士称，美国在洪都拉斯总统卡斯特罗表示希同中国建交后，即开始对洪进行外交施压，试图劝说洪方在同中方正式签署建交协议前收回决定。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实充分证明，同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。“中方欢迎洪都拉斯政府关于发展对华关系的积极表态，愿在平等和相互尊重基础上同洪都拉斯建立和发展双边关系。”

　　他表示，近年来中国相继同巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜等国建立或恢复外交关系，双边务实合作积极推进，为有关国家人民带来巨大福祉。

　　汪文斌指出，任何主权国家都有权自主选择发展同别国的外交关系，其他国家无权干涉。如果美国对洪都拉斯外交施压报道属实，这恰恰说明美方有关“各国基于主权自行决定外交政策”的表态纯属空话。

　　“美国自己40多年前就在承认一个中国原则基础上同中国建交，有什么资格剥夺、阻挠其他国家同中国建交和发展关系的权利？美国应当摒弃过时的‘门罗主义’思维，切实尊重各国自主决定外交政策的权利，停止干涉有关国家主权事务。”汪文斌说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部