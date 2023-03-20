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通讯：20年，伤痕从未消退——伊拉克战争创伤深刻伊拉克人心头

2023年03月20日21:27 | 来源：新华网
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新华社巴格达3月20日电 通讯：20年，伤痕从未消退——伊拉克战争创伤深刻伊拉克人心头

新华社记者董亚雷 陈梦阳 凡帅帅

2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”为由，不顾国际社会强烈反对，悍然发动伊拉克战争。

开战前，美国声称将“解放伊拉克人民”“帮伊拉克人建立一个团结、稳定和自由的国家”。然而，事实却是以美军为首的联军肆意射杀、关押、虐待无辜平民，无差别轰炸居民区，甚至大量使用白磷弹、贫铀弹。这场战争导致约20万至25万平民死亡，其中美军直接致死逾1.6万人。

20年后，战争创伤依然深深印刻在伊拉克人心头，从未消退。

亲人遇害　家庭破碎

“这是我和孩子们生命中最痛苦的一天。”五个孩子的母亲松杜丝·拉米哽咽回忆。2003年10月18日凌晨，美军突然闯入她家，未经任何询问直接开枪射杀了她的丈夫阿米尔。

阿米尔中枪倒地后，全家人跪在地上苦苦哀求美军施救。美军却无动于衷，一句“他死了”令一家人顷刻崩溃。

阿米尔是伊前政府一名军官，美军占领伊拉克后，他得到一份由美军签发的文件，证明他愿意与联军配合。阿米尔被打死后，美军在搜查中发现了这份文件。在冷漠地丢下一句“对不起，女士”后，他们转身离开。

“美国人所说的人权在哪里？”松杜丝诘问。20年来，只要看到武器或是听到枪响，她和孩子们就浑身发抖。每次翻看丈夫的遗物，她都忍不住痛哭。

52岁的阿卜杜拉·马哈茂德·易卜拉欣与松杜丝遭遇类似。2005年12月一个寒冷冬夜，他正与亲人在家中欢聚，美军导弹击中他家，他的妻子、年仅12岁的女儿和一名亲戚当场死亡。在医院抢救15天后，易卜拉欣才从昏迷中醒来，但两节脊椎骨断裂，终身瘫痪。

“我的妻子和女儿被炸死，我落下残疾，他们却只丢下句‘对不起’。”易卜拉欣多次要求美军赔偿，但美军并无回应。他无法行走，只能带着尿袋靠电动三轮出行，跟小儿子一起卖活禽糊口。

“每当回到家里，巨大的悲伤就涌上心头，我失去了家人和人生。”易卜拉欣愤怒地说，“美国声称要给伊拉克人带来人权和自由，结果恰恰相反，因为他们，我的余生只能在轮椅上度过！”

关押无辜　非人虐待

20年前，阿拉·卡里姆·艾哈迈德乘车去大学报到。车子停下来后，旁边的美军突遭爆炸袭击。在毫无证据的情况下，美军逮捕了阿拉，他的大学生活还没开始就戛然而止。

阿拉在多所监狱被关押过，包括阿布格里卜监狱，遭受了各种酷刑。美军用铁链把他的脚铐住，双手反绑在背后，倒挂起来拷打；美军强制他们脱光衣服，或殴打、或电击敏感部位、或用军犬恐吓、或侮辱宗教信仰……

在被关押两年半后，阿拉才获释。回忆起那段噩梦般的遭遇，阿拉控诉道，“我遭受了毫无人性的虐待，失去了学业和自由”。

美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件后，美国在不同时间拘禁数十万人，仅在伊拉克就超过10万人。阿布格里卜监狱虐囚丑闻2004年曝光后举世哗然，美军虐囚手段触目惊心。

2005年3月，莱斯·卡迈勒在萨迈拉市路过一个检查站时，美军士兵以袭击联军为由当街逮捕了他，把他囚禁在巴格达克罗珀营监狱的禁闭室中。

“禁闭室仅一平方米见方，终日不见阳光，门上有个10厘米宽的洞用来送食物。”莱斯回忆道。被关押期间，莱斯经历了非人虐待。受审时，他被扒光衣服接受测谎仪测试，旁边一个人威胁说如不坦白就把他送上绞刑架；动辄遭到殴打或电击……回忆起那些惨无人道的折磨，莱斯失声痛哭。

环境恶化 后患无穷

美军入侵伊拉克后，安巴尔省费卢杰成为反美武装重要据点之一。2004年，美军对费卢杰展开全面包围。连日空袭几乎把费卢杰夷为平地，人员伤亡惨重。

“那段遭遇是我人生中最沉重的回忆。”当地医生萨阿迪·泽海巴这样描述自己受到的心理创伤。

由于美军封锁，东区市民没法抵达西区的费卢杰医院，为此萨阿迪和几名医生在东区开设了一所简易医院，一个月内实施手术400次。由于缺少药物，有时不得不在不施麻醉的情况下为伤者截肢。

一天，那所挂着醒目红新月会旗帜的简易医院遭到美军空袭，两名工作人员遇难，萨阿迪死里逃生。

更加骇人听闻的是，以美军为首的联军在费卢杰等地大量使用贫铀弹和白磷弹等，对当地生态环境和民众健康造成灾难性破坏。萨阿迪说，当地儿童畸形和癌症发病率多年居高不下。

伊拉克放射性污染专家苏瓦德·纳吉·阿扎维曾指出，2003至2004年，美军在伊拉克多地使用了18.1万枚贫铀弹，2004年在费卢杰尤为频繁使用。

美国密歇根大学学者穆兹甘·萨瓦比亚斯法哈尼2012年发布报告说，美军在伊拉克战争中使用的武器弹药含有有毒的铅和汞，导致伊拉克儿童畸形增多。

“因为美国，我的家乡备受辐射和怪病困扰。”萨阿迪愤慨地说，“我曾经以为美国是一个自由民主的国家，我彻底错了！美国是企图称霸世界的侵略者。”

(责编：苏缨翔、吴成良)

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