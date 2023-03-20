新华社纽约3月20日电 专访：“我们唯一应该做的是帮助实现和平，而不是发动战争”——访美国知名反战网站负责人埃里克·加里斯

新华社记者杨士龙 张墨成

美国知名反战活动家、“反对战争”网站负责人埃里克·加里斯日前接受新华社记者专访时表示，美国长期以来在海外战争上浪费了太多纳税人的钱，而国内基础设施或其他公共服务建设资金却捉襟见肘，“这根本不合逻辑”，“我们唯一应该做的是帮助实现和平，而不是发动战争”。

现年70岁的加里斯青年时期就投入到反对越南战争的行动中，并于20世纪90年代创立“反对战争”网站进行反战宣传。然而，令加里斯感到遗憾的是，从阿富汗、伊拉克、叙利亚到如今的乌克兰，美国政府在发动战争或卷入海外冲突上从未止步。

谈及俄乌冲突，加里斯认为，美国卷入俄乌冲突是“非常可怕的决定”，美国关心的“不是乌克兰，而是世界霸权和打败俄罗斯”。他说，美国对乌军事援助已累计超过500亿美元，而对于本国建设投资，美国政府似乎并不热心，“看看俄亥俄州那起严重的火车脱轨事故吧”。

加里斯补充道，美国政府迄今针对俄乌冲突的方案“不是促进以外交手段解决分歧，而是煽动矛盾扩大分歧”。美国不仅给乌克兰提供军援，施压其盟友及其他国家选边站队，还在俄乌可能达成和平协议的时候多次阻挠，竭力让这场危机持续下去。

“美国需要从乌克兰抽身，不要在那里升级（冲突）……我们唯一应该做的是帮助他们实现和平，而不是发动战争。我们需要停止为所有好战行为提供武力支持。”加里斯说。

美国总统拜登3月初公布的联邦政府2024财年预算显示，军事和国家安全项目预算申请合计为8860亿美元。

加里斯说，美国国防预算居全球之首，“如果继续朝着现在的方向前进，我们不仅会破产，而且会给世界带来毁灭性影响。这非常非常可怕”。

他指出，美国如此沉迷于战争的一个重要原因在于战争和冲突是美国军工复合体致富的途径，很多政客通过投票支持美国发动或介入的这些战争而变得富有。“这太糟糕了。这些国会议员根本不关心他们本应代表的人……不幸的是，很多美国媒体也已经被这些特殊利益集团控制。”

加里斯表示，包括“反对战争”网站在内的反战组织和民众近来组织反战示威游行，就是“希望美国人民告诉这些政客，‘这太过分了’，‘我们受够了’，我们需要专注处理好国内的事情”。

(责编：苏缨翔、吴成良)