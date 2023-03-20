人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：“我们唯一应该做的是帮助实现和平，而不是发动战争”——访美国知名反战网站负责人埃里克·加里斯

2023年03月20日20:47 | 来源：新华网
小字号

新华社纽约3月20日电 专访：“我们唯一应该做的是帮助实现和平，而不是发动战争”——访美国知名反战网站负责人埃里克·加里斯

新华社记者杨士龙 张墨成

美国知名反战活动家、“反对战争”网站负责人埃里克·加里斯日前接受新华社记者专访时表示，美国长期以来在海外战争上浪费了太多纳税人的钱，而国内基础设施或其他公共服务建设资金却捉襟见肘，“这根本不合逻辑”，“我们唯一应该做的是帮助实现和平，而不是发动战争”。

现年70岁的加里斯青年时期就投入到反对越南战争的行动中，并于20世纪90年代创立“反对战争”网站进行反战宣传。然而，令加里斯感到遗憾的是，从阿富汗、伊拉克、叙利亚到如今的乌克兰，美国政府在发动战争或卷入海外冲突上从未止步。

谈及俄乌冲突，加里斯认为，美国卷入俄乌冲突是“非常可怕的决定”，美国关心的“不是乌克兰，而是世界霸权和打败俄罗斯”。他说，美国对乌军事援助已累计超过500亿美元，而对于本国建设投资，美国政府似乎并不热心，“看看俄亥俄州那起严重的火车脱轨事故吧”。

加里斯补充道，美国政府迄今针对俄乌冲突的方案“不是促进以外交手段解决分歧，而是煽动矛盾扩大分歧”。美国不仅给乌克兰提供军援，施压其盟友及其他国家选边站队，还在俄乌可能达成和平协议的时候多次阻挠，竭力让这场危机持续下去。

“美国需要从乌克兰抽身，不要在那里升级（冲突）……我们唯一应该做的是帮助他们实现和平，而不是发动战争。我们需要停止为所有好战行为提供武力支持。”加里斯说。

美国总统拜登3月初公布的联邦政府2024财年预算显示，军事和国家安全项目预算申请合计为8860亿美元。

加里斯说，美国国防预算居全球之首，“如果继续朝着现在的方向前进，我们不仅会破产，而且会给世界带来毁灭性影响。这非常非常可怕”。

他指出，美国如此沉迷于战争的一个重要原因在于战争和冲突是美国军工复合体致富的途径，很多政客通过投票支持美国发动或介入的这些战争而变得富有。“这太糟糕了。这些国会议员根本不关心他们本应代表的人……不幸的是，很多美国媒体也已经被这些特殊利益集团控制。”

加里斯表示，包括“反对战争”网站在内的反战组织和民众近来组织反战示威游行，就是“希望美国人民告诉这些政客，‘这太过分了’，‘我们受够了’，我们需要专注处理好国内的事情”。

(责编：苏缨翔、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部