匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段（贝诺段）开通运营一周年庆祝活动19日在塞中北部城市诺维萨德举行。

安全有序运营一年来，贝诺段累计发送旅客293万人次，为塞尔维亚人员往来提供便利的同时促进沿线经济发展。

匈塞铁路项目是中国－中东欧国家合作的标志性项目，也是中国铁路技术和装备与欧盟铁路互联互通技术规范的对接。

塞尔维亚总理布尔纳比奇当天与塞建设、交通和基础设施部长韦西奇，中国驻塞尔维亚大使陈波以及来自塞政府和中国企业的代表乘坐高速铁路列车由贝尔格莱德中心火车站出发，抵达诺维萨德火车站。

塞尔维亚总理布尔纳比奇在庆祝活动致辞中高度评价匈塞铁路对塞尔维亚发展作出的贡献，称塞尔维亚一年前开通运行了匈塞铁路，这成为塞尔维亚进一步发展的重要转折点。

中国驻塞尔维亚大使陈波表示，贝诺段是中塞两国互利合作的标志和典范，过去一年里，贝诺段运行良好，为塞尔维亚人民和外国游客的出行带来极大便利。

中国铁路国际有限公司董事长鞠国江在仪式上表示，将以贝诺段开通一周年为契机，全力推进匈塞铁路诺维萨德至苏博蒂察段（诺苏段）的建设，力争早日高质量建成通车。

匈塞铁路全长约350公里，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，其中塞尔维亚境内长183公里，设计最高时速200公里。

记者：石中玉

报道员：内马尼亚

编辑：刘瑞娟

新华社音视频部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：燕勐、徐祥丽)