新华社北京3月20日电（记者马卓言）外交部网站20日发布《2022年美国民主情况》报告，通过大量列举事实和媒体专家看法，系统梳理和呈现过去一年美国民主的真实表现，揭示美国国内民主乱象及其在全世界兜售和强加民主所制造的混乱与灾难，让世人进一步认清美国民主的真实面目。

报告除序言和结束语外，还包括“美国民主沉疴难愈”“美国强推民主制造全球乱局”两部分。

报告说，2022年，美国持续陷入民主失真、政治失能、社会失和的恶性循环。金钱政治、身份政治、社会撕裂、贫富分化等问题愈加严重。美国民主弊病已深入政治和社会肌理的方方面面，并进一步折射出其背后的治理失灵和制度缺陷。

报告说，美国无视当前自身民主面临的种种问题和制度危机，固执地认为美国民主仍然是全球样板、民主灯塔。这种妄自尊大不仅让美国民主弊病积重难返，也让世界各国继续深受其害。

报告指出，民主是全人类的共同价值，但世界上不存在适用于一切国家的政治制度模式。一个国家是不是民主，如何更好地实现民主，应由这个国家的人民来评判，而不应由少数自以为是的国家来指手画脚。

报告说，弊病缠身依然好为人师没有说服力，打着民主幌子损人利己、搞乱世界应受到一致反对，把世界各国简单分为民主和威权两类缺乏现代性和科学性。

报告说，当今世界需要的，不是以民主的名义制造分裂，推行事实上唯我独尊的单边主义，而是在《联合国宪章》宗旨和原则基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义；不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是弘扬真民主、摒弃伪民主，共同推进国际关系民主化；不是渲染对抗、无益于携手应对全球性挑战的“民主峰会”，而是多干实事、着眼解决国际社会面临突出问题的团结大会。

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