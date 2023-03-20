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中外嘉宾齐聚云南怒江共商减贫治理与全球发展

2023年03月20日09:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报怒江3月19日电  （记者沈靖然）2023减贫治理与全球发展（怒江）国际论坛19日在云南省怒江傈僳族自治州举行。来自20个国家和联合国等4个国际组织的190多位驻华使节、政府官员和专家学者出席论坛，交流减贫治理与乡村建设经验，共谋世界现代化建设与可持续发展之道。

　　论坛上，与会嘉宾围绕“共绘乡村振兴新蓝图  共享全球发展新机遇”主题展开深入探讨，并就“巩固减贫成果的社会责任”等3个分议题进行了交流分享。

　　中国外文局局长杜占元介绍，在推进拓展中国式现代化建设的新征程上，中国将同各国携手，凝聚发展共识，加强务实合作，开展注重实际效果的国际减贫项目，持续增进民生福祉。

　　中国公共关系协会会长、国务院新闻办公室原副主任郭卫民说，怒江的减贫实践是中国脱贫攻坚伟大历史进程的缩影，也为全球减贫治理和现代化发展提供了中国样本。希望各国人士继续关注中国发展，深入中国各地，了解并向世界讲好客观真实的中国故事。

　　泰国前总理阿披实·维乍集瓦在发言中说，乡村是大多数国家贫困问题的高发地带。期待中国同各国持续深化共建“一带一路”合作，加强农村基础设施建设，构建稳定繁荣的人类命运共同体。

　　联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜认为，在全球发展不平衡日益严重的当下，中国不仅成功消除绝对贫困，还积极参与国际减贫事业，与广大发展中国家共享先进经验做法，赢得了世界各国的尊重与赞赏。

　　中国外文局当代中国与世界研究院的智库报告《从脱贫攻坚迈向乡村振兴：中国的实践路径和世界意义》在论坛上发布。“数字技术赋能云南省怒江州高质量发展”研究项目启动仪式也于当日举行。

　　本次论坛由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会、中国人民大学共同主办，中国外文局当代中国与世界研究院、中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、云南省人民政府新闻办公室、云南省人民政府外事办公室、云南省乡村振兴局、怒江州人民政府承办。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月20日 17 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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