本报记者 朱玥颖

日本财务省3月16日公布的数据显示，2月份该国贸易逆差为8977亿日元（1日元约合0.05元人民币）。这是日本连续19个月出现贸易逆差，也是有统计以来的最大单月逆差。分析认为，在全球经济放缓、日元贬值、通胀压力上升、能源价格飙升等多重不利因素持续影响下，日本经济面临不小挑战。

据日本广播协会电视台报道，原油、液化天然气等能源价格高涨叠加日元贬值是导致日本贸易收支逆差的主要因素。报告显示，由于煤炭、液化天然气、原油等产品进口额增幅显著，拉动当月日本进口额同比增加8.3%，至8.5524万亿日元，日本进口额连续25个月同比增加。

有分析认为，日本贸易赤字在短期内难以缩小。日本媒体评论指出，日本连续出现贸易逆差，凸显日本经济由于资源贫乏、依赖能源进口带来的经济脆弱性。日本野村综合研究所研究员木内登英认为，日本经济高度依赖外部需求，如果世界经济继续低迷，2023财年日本经济增幅很可能低于1%。

由于疫情反复，物价普遍持续上涨，对日本企业和消费者的影响尤为明显。高通胀背景下，物价涨幅超过工资涨幅的趋势将持续。日本厚生劳动省日前公布的初步报告显示，由于通胀水平超过了名义工资的增长，2022年经通胀调整的实际工资指数比上年下降0.9%。实际收入不升反降，消费者进一步减少支出。国内需求的低迷，让企业生产和经营遭遇困境。日本东京商工研究所近日公布的数据显示，2022年日本破产企业超过6400家，较上一年增加6.6%，是3年来首次增加。

在全球主要央行大幅加息的背景下，自去年以来，日本持续面临本币贬值、进口成本上涨的压力，对该国经济造成广泛影响。去年12月，日本央行在结束货币政策会议后决定对当前超宽松货币政策进行部分调整，将长期利率波动幅度由正负0.25%扩大至正负0.5%。日本共同社分析称，此举是“事实上的加息”，也是日本央行将退出超宽松货币政策的前奏。

日本央行上调长期利率上限也将带来一定的副作用。2022财年该国财政收入对发行国债的依赖率超过34%。日本财务省估算，若利率上升1%，政府每年需支付的利息就要增加约10万亿日元，将进一步增加财政负担。

多重不利因素叠加下，日本经济复苏势头不容乐观。日本经济产业省上月底公布的初步统计结果显示，日本1月工矿业生产指数较上月下降4.6%至91.4。全部15个行业中，12个行业下降，其中汽车工业和生产用机械工业生产环比分别下降10.1%和13.5%。日本内阁府日前公布的统计报告显示，去年日本国内生产总值（GDP）小幅增长1.0%，增幅明显小于上一年。在去年第三季度出现负增长后，第四季度日本经济并未出现明显反弹，实际GDP仅环比上升0.2%，按年率计算增幅为0.6%，远低于各界预期。日本国内一些经济学家认为，由于世界经济不确定因素增加，且欧美国家加息的影响尚未完全显现，日本经济前景难言乐观。

（本报东京3月19日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 17 版）

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