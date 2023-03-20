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20年来，美国发动伊拉克战争的灾难性影响仍让伊民众深受其害——

“美国给伊拉克带来的是分裂和苦难”（国际视点）

本报记者  管克江  任皓宇
2023年03月20日09:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　美国滥用武力，对伊拉克发动战争并强推所谓“民主改造”，导致伊拉克陷入战乱、社会分裂、冲突频发，当地民众遭遇严重的人道主义灾难。

 

　　2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”为由，不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，入侵伊拉克，给伊拉克民众造成巨大伤亡和财产损失，而美国所宣称的“大规模杀伤性武器”至今不见踪迹。20年来，战争给伊拉克带来的严重创伤至今难以平复。本报记者近日探访伊拉克，了解当地民众的生活境况。

　　“他们摧毁了学校，摧毁了道路，摧毁了我们的生活”

　　走进位于伊拉克首都巴格达南部的城市纳杰夫，随处可见的是破旧的砖瓦房和棚户房。30岁的穆罕默德·阿里提起伊拉克战争，眉毛都拧到一起。他对记者说：“美国人来的时候许下一堆诺言，结果什么都没有兑现。他们摧毁了学校，摧毁了道路，摧毁了我们的生活，现在我们一无所有。”

　　战争爆发后，阿里被迫辍学打工，至今依然靠打零工为生，每天赚的钱根本不够维持全家生活，只能省吃俭用。他说：“我们欢迎各国投资者来伊拉克，但我们不欢迎侵略者！”

　　当地住户萨义德来自摩苏尔，他告诉记者，自己的童年是在恐惧和惊吓中度过的。“伊拉克战争期间，我多次目睹美军暴行。我一个同学的父亲是大学历史系教授，有一次他开车在路上正常行驶，只是因为没有及时给后面的美军坦克让路，就被当场碾压。”2014年，摩苏尔被极端组织“伊斯兰国”占领，直到2017年才被收复。萨义德和家人在战乱中颠沛流离，辗转来到纳杰夫。他说：“战争的创伤至今让伊拉克人民难以呼吸。我们一家人无处可去，只能在违章搭建的棚户区居住。”

　　在巴格达市中心的解放广场，来自伊拉克北部库尔德地区的一位老人穆斯塔法告诉记者，20年来，解放广场见证了伊拉克经历的战争和动荡。2019年，这里发生过汽车爆炸，导致5人死伤。去年7月，这里发生示威游行，示威者与安全部队发生冲突，导致数十人受伤。

　　如今的解放广场已修葺一新，游人在广场上散步，一群小朋友光脚在草地上踢足球。穆斯塔法说：“和平的生活来之不易。只有在和平稳定的环境下，经济社会才有可能实现发展。经历过了动荡，我们更懂得和平的珍贵。”

　　“基础设施被毁，文物被洗劫，经济发展倒退”

　　美国发动的伊拉克战争导致大量平民死亡，造成严重的人道主义灾难。美国布朗大学沃森研究所“战争代价”项目显示，自2003年美军发动伊拉克战争至今20年间，有18.5万至20.8万伊拉克平民死于战争，受到战争本身和“战争后遗症”殃及的伊拉克家庭、民众数以千万计。

　　美军在战争中使用国际公约禁止的弹药，造成的影响至今仍无法消除。一份来自荷兰和平组织PAX的报告显示，以美国为首的联军违规在伊拉克平民区周边使用了约1万枚贫铀弹，严重危害民众生命健康和当地生态环境。据联合国估计，如今伊拉克仍有约2500万枚地雷和其他遗留爆炸物需要清除。此外，美军还严重违反国际人道主义原则，制造了多起虐囚事件。伊拉克媒体指出，美军在伊拉克战争中犯下了一系列严重违反国际法的罪行，构成对人权的系统性侵犯。

　　伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪说：“美军在伊拉克大量使用白磷弹和贫铀弹，导致畸形婴儿、癌症病例激增。这些武器带来的影响将持续数百年。”伊拉克放射性污染专家阿扎维认为，美国在伊拉克的两次军事行动中使用的贫铀弹导致100多万伊拉克民众受到辐射影响。据统计，伊拉克如今有高达15%的城市出生儿童患有先天缺陷，其中5%的儿童夭折。

　　来自伊拉克萨拉赫丁省的大学生阿姆鲁告诉记者，伊拉克战争带来的伤痛伴随着他的成长。“基础设施被毁，文物被洗劫，经济发展倒退，贫铀弹等化学武器带来的伤害更将持续影响我们几代人。”阿姆鲁说，他自己就曾经被化学武器灼伤，经过很长时间的治疗才恢复。

　　伊拉克国民议会议员马阿德·梅兹尔表示，伊拉克战争爆发之初，很多伊拉克民众以为“迎来了希望”，没想到，“美国给伊拉克带来的是分裂和苦难。现在，我们没有电，没有水，没有工作，没有人才，没有工厂……”

　　“美国所谓的‘自由民主’在伊拉克严重水土不服”

　　美国发动的伊拉克战争不仅给伊拉克带来了长期混乱和深重灾难，而且对地区和世界局势造成持久而深远的负面影响。沙特阿拉伯主流媒体《阿拉伯新闻》刊发文章认为：“伊拉克战争对伊拉克造成的伤害至今沉重，美国所谓的‘自由民主’在伊拉克严重水土不服。”

　　中阿改革发展研究中心执行主任王广大认为，伊拉克战争严重践踏了国际法和国际秩序，美国在伊拉克强推所谓“民主改造”，严重破坏伊拉克政治生态，安全形势也不断恶化。

　　复旦大学中东研究中心主任孙德刚指出，美国绕开联合国发动伊拉克战争，奉行“强权就是公理”“霸权高于主权”的霸权思维，导致中东地区冲突不断。

　　“对美国无休止的战争说不”“停止战争拨款”“修建学校而不是制造炸弹”……3月18日下午，数百名反战人士在美国首都华盛顿市白宫北侧拉斐特广场举行集会，敦促美国政府反思伊拉克战争，呼吁美国关停“战争机器”。

　　美国有线电视新闻网的一篇文章指出，“伊拉克战争是美国在21世纪初的原罪”，这是一场在错误假设下进行的战争，不但损害了美国在世界上的地位，还损害了美国政府在民众心中的信誉。

　　英国《卫报》的分析文章认为，美国发动伊拉克战争有其党派政治因素，伊拉克战争又使得美国的党派政治更加极化。

　　美国著名语言学家和社会活动家诺姆·乔姆斯基在接受微软全国广播公司采访时指出，美国发动的伊拉克战争是“教科书级的反人类罪”。然而，令人震惊的是，20年来，美国主流社会至今没有承认这一罪行，反而将其粉饰美化。

　　（本报巴格达3月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月20日 17 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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