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交得其道  千里同好（记者手记）

肖新新
2023年03月20日09:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。2013年，习近平主席就任国家主席后首次出访就来到俄罗斯；此次访问是习近平主席继续当选国家主席后的首次出访，是一次友谊之旅、合作之旅、和平之旅。

　　走在莫斯科街头，公共场所的中文标识，用中文打招呼揽客的街边商家，不时驶过身旁的中国品牌汽车……这些中国元素让人倍感温暖亲切，也是中俄关系提质升级的生动缩影和鲜活见证。

　　“老朋友”是越来越多俄罗斯民众对中国的亲切称呼。记者走进街边一家邮局，发现不少俄罗斯报纸杂志刊登了习近平主席即将到访的消息和文章。一提到习近平主席，正在读报的马斯洛夫竖起了大拇指：“人们都非常期待这次重要访问。”在旁边挑选杂志的莫斯科大学学生索菲娅也说道：“习近平主席来访，将为俄中关系带来更多生机活力，两国友谊将会‘好上加好’。”

　　元首交往是中俄关系的指南针和定盘星。在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持强劲发展势头。两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度，成为大国、邻国睦邻友好、合作共赢的典范。

　　面对世界之变、时代之变、历史之变，中俄双方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性。中俄始终保持战略定力，坚持建设多极化世界的大方向，倡导和践行真正的多边主义，为促进世界和平与发展发挥两国的建设性作用。

　　两国务实合作领域不断拓展，量质齐升，交出了一份亮丽的成绩单：今年前两个月，中俄贸易额达336.86亿美元，同比增长25.9%；共建“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接合作不断深化，传统领域和新兴领域合作齐头并进；地方合作方兴未艾，人文交流日益密切，体育交流年活动有序开展，双方友好的社会民意基础更加稳固……

　　交得其道，千里同好。中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系，是双方作出的长远战略选择。中俄都处在发展振兴的关键历史阶段，合作潜力巨大、前景广阔。相信在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在高水平上持续向前发展，更好造福两国、惠及世界。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月20日 05 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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