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“俄中拓展务实合作前景广阔”

本报记者  肖新新
2023年03月20日09:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　“习近平主席此次对俄罗斯进行国事访问，将为进一步巩固和深化新时代俄中关系提供重要指引。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇日前在接受本报记者采访时表示，俄中两国始终坚持睦邻友好、合作共赢，各领域合作扎实推进。习近平主席此访将加深两国战略互信、邻里友好，推动双方各领域合作稳步前行，开创俄中关系更加美好未来。

　　“中国是世界经济增长的重要引擎，正加快构建新发展格局，推动高质量发展，将为全球企业和投资者带来更多机遇。”曼克维奇表示，中国扎实推进中国式现代化建设，在实现自身发展的同时，致力于建设开放型世界经济、促进包容性增长。俄罗斯企业希望更好地把握中国发展机遇，推动双方取得更多互利合作成果。

　　“中国继续推进高水平对外开放，特别是稳步扩大制度型开放，进一步坚定了包括俄罗斯在内的各国企业投资中国的信心。”曼克维奇表示，过去3年，中国经济年均增长4.5%，明显高于世界平均水平，展现出强大韧性和活力。凭借巨大的市场规模、持续优化的营商环境、系统完备的产业链供应链体系以及门类齐全的现代化工业体系，中国对全球企业的吸引力不断上升，也为世界经济发展贡献了稳定性和确定性。

　　“中国提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等，有力促进了全球发展繁荣。”曼克维奇认为，当前全球经济增长乏力，一系列重要的中国倡议对促进互联互通、激发增长活力至关重要。期待欧亚经济联盟同共建“一带一路”倡议深入对接，促进俄中各领域合作继续取得丰硕成果。

　　俄罗斯企业已连续5年参加中国国际进口博览会。去年，近30家俄罗斯企业参加第五届进博会，在食品及农产品展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区和服务贸易等展区均设有展位。“进博会每年如期举办，且越办越好，充分表明中国开放的大门只会越开越大。”曼克维奇表示，进博会既为各国商业、技术和文化交流提供了重要窗口，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要平台，让国际社会进一步看清，中国经济高质量发展，为世界经济复苏持续注入动力。

　　“俄中拓展务实合作前景广阔。”曼克维奇表示，俄罗斯亚洲工业企业家联盟致力于加强俄中企业联系与沟通，为双方密切合作提供建议。“我们对两国企业携手合作实现更大发展充满信心。”

　　（本报莫斯科3月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月20日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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