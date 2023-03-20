本报记者 荣 翌

中俄人文合作委员会第二十三次会议公布的数据显示，过去5年来，双方先后举办了以地方合作、科技创新、体育交流为主题的三个国家年，累计开展各类活动近2000项，双方合作办学机构和项目增加到116个，各领域合作持续深化。

在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，人文交流日益密切，体育交流年等活动有序开展，两国友好的民意基础更加坚实。

体育交流绽放友谊之花

今年新年假期，在莫斯科国民经济成就展览馆外的冰场上，背景音乐响起熟悉的旋律。这是北京冬奥会预热时，俄罗斯花滑名将梅德韦杰娃献唱的俄语版《一起向未来》。一年来，这首歌在俄罗斯社交媒体上颇为流行，不少溜冰场都会循环播放，北京冬奥记忆在中俄两国人民心中延续。

在北京冬奥会上，2022—2023年中俄体育交流年正式启动。在体育交流年框架下，双方深化拓展体育合作，亮点频现。除了举办一系列赛事，中国国家冰球队、手球队、单板滑雪队等运动队来俄参加训练，一批高水平的俄籍教练赴华任教，体育交流在传承中俄世代友好、推动中俄关系发展中发挥日益重要的作用。

在哈尔滨，中俄体育嘉年华开幕式上，中俄双方百余人参加了足球、中国武术、拉丁舞等项目。在长春，第三届中俄冬季青少年运动会期间，双方进行了8个大项45个小项的角逐。曾参加北京冬奥会的俄罗斯单板滑雪运动员索菲娅·纳迪尔希娜手捧心爱的熊猫吉祥物说：“又一次来到中国，感觉真棒！”第二次来到中国的俄罗斯短道速滑队教练尼古拉·特雷蒂亚科夫表示：“比赛很重要，但更重要的是友谊。”

在俄罗斯，一场场体育活动也成为弘扬俄中友谊的盛会。在莫斯科迪纳摩体育场内，由中国昆仑鸿星冰球队对阵莫斯科迪纳摩冰球队的中俄冰球友谊赛精彩纷呈；在莫斯科民族之家和莫斯科儒学专家中心，第二届莫斯科“孔子杯”中国体育与文化艺术项目大赛期间，俄罗斯民众感受到中国武术和围棋的魅力，两国嘉宾还在体育文化主题圆桌会议上对话交流。莫斯科民族之家负责人谢尔盖·阿努夫里延科表示，俄中都是体育大国，拥有丰富的体育文化资源。在当地开展中国传统体育文化活动，有助于俄罗斯民众深入了解中国，加深两国人民友谊。

2022年12月，中俄共同签署《2022—2023年中俄体育交流年行动计划议定书》。双方将在体育交流年框架下开展共计600余项交流活动，涵盖竞技体育、群众体育、体育产业、体育科研、青少年体育、残疾人体育等领域，以及两国教育、文化、旅游、卫生、青年、地方合作等其他人文交流项目。

中国传统文化在俄“圈粉”

“过年好！我们来您家探访中国春节习俗。”今年中国春节前夕，俄罗斯第一频道记者玛利亚走进旅俄音乐教师李波在莫斯科的家，用镜头记录他们一家人备年货、包饺子、挂灯笼的场景，讲述中国家庭团圆的故事。

这是中国传统节庆在俄罗斯备受欢迎的一个缩影。今年春节期间，莫斯科地标建筑——奥斯坦基诺电视塔点亮中国红，中文标语“欢度春节”闪耀全城；莫斯科国际商务中心区里，10多面LED大屏幕滚动播放中国春晚主题微视频；莫斯科市政府内举办千人迎春活动，俄罗斯小朋友写下“春节快乐”“兔年大吉”“我爱中国”等祝福语。从临摹国画、观赏茶艺、编中国结，到逛庙会、穿汉服、品美食、看春晚，俄罗斯民众沉浸式体验中国民俗文化。

俄罗斯民众对中国文化的喜爱带动“中文热”持续升温。最新数据显示，俄罗斯学习中文在校生人数达11.3万，创历史新高。叶莲娜是莫斯科一所小学的中文教师，3个子女都会中文，大女儿正在中国留学。她表示，莫斯科许多小学都开设了中文课，许多家长相信，孩子学习中文会更有前途。已学习3年中文的中学生奥列格说：“希望以后有机会到中国过一次春节。”

介绍中国传统文化的图书和多媒体产品也广受欢迎。2022年，包括100集广播剧、100期电子有声书在内的多媒体文化项目《三国演义（俄文版）》，在俄罗斯红星电台等多家媒体平台播出。作为该项目的一部分，《三国演义》儿童版图书在俄出版，上架后迅速登上最大网络书店畅销榜单。中俄双语传统文化融合传播项目——《中国神“画”》融合山水画元素，借助AR数字技术，沉浸式地讲述中国神话故事。俄罗斯花滑运动员、北京冬奥会冠军谢尔巴科娃还参与了配音，颇受两国网友欢迎和支持。

红星电台副台长艾德尔曼表示，俄罗斯民众对中国文化怀有浓厚兴趣，人文交流合作日益密切，有助于增进两国民众相互理解。俄罗斯联邦功勋艺术活动家、俄罗斯艺术科学院院士拉丽萨·格拉普卡认为，这些多媒体产品让俄罗斯观众得以了解中国人的世界观。俄罗斯科学出版社主编、语言学家安尼科耶娃说：“把中国文学经典用多媒体形式呈现，更好地激发了俄罗斯年轻人对中国文化的兴趣，助力俄中人文交流合作走深走实。”

文旅活动促进民心相通

“大熊猫用中文怎么说？”一群俄罗斯孩子围着中文老师好奇地问。3月16日，莫斯科动物园为两只旅俄中国大熊猫“丁丁”和“如意”庆祝节日。尽管当天莫斯科下起小雨，仍有很多游客专程前往参观这两位“网红”。在俄罗斯，大熊猫已经成为俄中两国友谊的使者。

2022年，亮点纷呈的文化活动成为加深两国人民友谊的桥梁。中俄青年论坛、汉语桥比赛、中国大使杯围棋赛在俄开展，中俄两国艺术家联袂打造的芭蕾舞剧《小河淌水》在莫斯科再度上演，俄方在中国举办的“俄罗斯文化节”也获得中国民众广泛关注。

中共二十大在俄掀起关注中国发展的热潮。在“新时代中国的非凡十年”图片展上，251张精美图片生动讲述新时代中国“续写发展奇迹”“创造幸福生活”“提升治理效能”“汇聚人民伟力”“共建美好世界”的追梦故事。俄中友好协会副主席萨纳科耶夫表示，中国共产党始终坚持以人民为中心，新时代十年中国取得伟大发展成就，关键得益于拥有一个强有力的政党领导。

随着中国优化调整防疫政策，中俄两国人员交往和文化交流持续加强。2月23日晚，中国试点恢复出境团队旅游业务后首批赴俄团队游客抵达莫斯科，身着传统服装的俄罗斯姑娘，以“面包和盐”的古老待客习俗隆重欢迎远道而来的中国客人。据俄媒报道，许多旅行社已接到不少参观莫斯科、圣彼得堡等地的中国团队旅游订单，当地政府和旅游行业为迎接中国游客做好了准备。俄罗斯文化部副部长马尼洛娃表示，文化旅游是拉近两国人民心灵、增进友谊的独特工具。俄罗斯旅行社协会执行董事洛米泽说，俄旅游业对中国游客回归寄予厚望，期待更多中国朋友来俄旅游。

今年，两国在文化领域还有一系列互访交流计划：中国国家大剧院管弦乐团计划访俄演出，马林斯基剧院交响乐团和芭蕾舞团等多个俄著名演出团体将访华巡演，“中国文化节”将在俄罗斯举办。俄罗斯将主办契诃夫国际戏剧节、乌拉尔国际音乐节等，中国的优秀舞团剧院已收到组委会邀请。双方还将举办首届中俄图书馆论坛。俄罗斯文化部部长柳比莫娃表示，俄方对今年一系列文化交流活动充满期待，相信这些活动将不断推动双边人文交往，加深两国人民的相互了解和传统友谊。

（本报莫斯科3月19日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)