新华社吉隆坡3月20日电通讯：“让大家知道我们（中国中铁）对环境保护的重视——一个马来西亚女孩的职业成长记

新华社记者汪艺 毛鹏飞 梁慧文

“刚才经过大马城北站和大马城南站的时候，心情特别激动，也很惊喜。尤其是听到车上乘客的讨论和反馈，就觉得真的是有服务到大众。”马来西亚华人女孩朱文映言语间抑制不住喜悦。

马来西亚首都吉隆坡城铁项目捷运二期（MRT 2）线路日前全线开通。朱文映带着妈妈坐上首发列车。经过大马城北站和大马城南站时，朱文映开心地告诉妈妈：“这里就是我参与建设的路段。”

MRT 2全长57.7公里，目前开设36个车站。中国中铁东方隧道有限公司是中国中铁马来西亚区域总部在吉隆坡设立的负责MRT 2项目建设的公司，主要负责大马城北站和大马城南站以及2.3公里隧道的建设。

30岁的朱文映目前在中国中铁东方隧道有限公司担任环境经理。从2016年大学毕业加入公司参与MRT 2项目建设至今已有6年多，带着妈妈乘坐MRT 2，看看自己参与的项目，是她一直以来的心愿。

谈及加入中国中铁的原因，朱文映说：“从小我就对保护自然环境很感兴趣，大学时学环境工程相关专业，毕业时就想做些有挑战性的工作。之前听说中国中铁参与吉隆坡捷运一期的建设，所以就想来试一下。”

进入公司后，朱文映基本每天都要到施工现场去检查环境情况，包括黑烟排放、污水处理和化学品保存等是否合规等，并形成书面报告。如果发现问题，她会跟施工队讨论解决办法，确保将施工影响降到最低。

马来西亚下雨多，雨季暴雨更多。“项目一开始，建设地下车站需要进行大量开挖工作。如果这时候下暴雨，暴雨就会混着土变成泥水。我们就要想尽一切办法把它保存在现场，然后通过污水处理设备处理成干净的水。我们不允许有任何污水排出场外。”朱文映说。

朱文映的办公桌上还放着几本法律书籍。她说，为了做好工作，她需要熟悉马来西亚有关环境的法律条文，严格根据法律编排环境管理计划。现如今，她已经从刚入职时的“一窍不通”，熟悉到“不用看就知道第几条第几项写的是什么”。

在朱文映看来，加入中国中铁像是驶上了成长“快车道” 。“MRT 2这个项目环境管理很严格。我在这里做三个月可能就等于别人做三年。我们的工作很有效率。我需要在很短的时间内去掌握所有的东西，然后去解决现场问题。”

“中国中铁是一个让我快速成长的平台，让我掌握各种工作经验、工作技巧和处理问题的方法。在公司团队努力下，我们没有收到任何一个停工令，或者说我们没有发生任何一起环境事故，这是我觉得最自豪的。”朱文映说。

中国中铁马来西亚区域总部总经理陈海鹏表示，公司注重在工程项目实施过程中积极主动融入当地社会，严格遵循市场规律和国际通行规则。MRT 2建设虽面临着地质状况复杂、工程量变化大、作业界面多等不利因素，但是中国中铁团队经过对场地的研究和方案分析，制定了切实可行的工作计划，有效按节点要求完成项目建设。

在陈海鹏看来，项目顺利推进离不开当地员工的辛勤付出。“我们注重对马来西亚籍员工的培养，发挥外籍员工最大优势，为打造国际化优质工程品牌奠定基础。”

6年多时间，朱文映不仅从一名大学生成长为经验丰富的环境经理，还在这个平台上不断探索发掘自身潜力。 “除了做好本职工作，我还尝试了解公司的运转、决策及管理，这让我站在更高层面去思考。”

随着MRT 2全面开通，朱文映正将项目往年的检查报告等资料整理归档、总结经验。“这是我第一次做成一个完整的项目，希望自己未来能够继续带领环境团队，让大家知道我们（中国中铁）对环境保护的重视。”朱文映说。

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