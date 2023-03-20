新华社柬埔寨西哈努克城3月19日电 19日，正在投送参加中柬“金龙—2023”联演中方参演部队的南部战区海军某登陆舰支队井冈山舰，与柬埔寨王家军海军两艘巡逻艇在柬埔寨海域进行了一场海上协同航行与通信演练。

“我是中国海军井冈山舰，很荣幸访问贵国，并与你两艇演练。”“我是柬埔寨海军1131号巡逻艇，欢迎中国海军井冈山舰来访。”当地时间上午7时许，经过近100个小时、约1300海里的航行，刚刚抵达柬埔寨海域的井冈山舰首先与柬王家军海军两艘巡逻艇进行了海上汇合与识别。

在随后的协同航行演练中，以井冈山舰为基准舰，中柬3艘舰艇相互配合，按照预定的航向、航速，有序完成了单横队、单纵队和掩护队形等队形转换训练。通信演练中，双方舰艇一面向指定海域机动，一面进行通信操演。8时20分许，随着中方井冈山舰与柬方巡逻艇分航，此次海上协同演练圆满结束。随后，井冈山舰靠泊柬埔寨西哈努克港。

据悉，这是中柬两军首次开展海上演练。前期，中柬双方就课目演练方案、舰艇协同计划进行多次磋商，为圆满完成此次演练打下了良好基础。

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