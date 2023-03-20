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通讯：“伊拉克人的悲剧，希望在任何地方都不要重演”

2023年03月20日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达3月19日电　通讯：“伊拉克人的悲剧，希望在任何地方都不要重演”

　　新华社记者凡帅帅　董亚雷

　　虽然过去了20年，但是改变伊拉克命运的那一天，在贾迈勒的脑海中依然清晰如昨。

　　2003年3月20日天亮前，伊拉克首都巴格达的空袭警报和轰炸声突如其来。作为新华社伊拉克籍报道员，贾迈勒迅速抄起海事卫星电话向编辑部发出快讯，在全球各大媒体中率先报道伊战爆发。

　　“因为预料到随时会有爆炸，所以当时还没睡。我站在楼顶，看到巴格达的天空被防空炮火点亮……”贾迈勒回忆起那个“黑暗”的黎明，“当时就意识到历史的转折点来了。没想到自己成为见证者，那算是我作为新闻工作者的幸运，却也是作为伊拉克人的大不幸”。

　　20年前，美国以存在“大规模杀伤性武器”为由，对伊拉克发动军事行动，随后20年无休止的动荡与不安笼罩在伊拉克人民头上，让这个文明古国满目疮痍，深陷战争泥淖。

　　根据全球统计数据库的资料，2003年至2021年，约有20.9万伊拉克平民死于战争和暴力冲突之中，约有920万伊拉克人沦为难民或被迫离开故土。

　　让贾迈勒至今仍心有余悸的一次经历发生在2006年。当时他乘坐的小型巴士被美军和武装人员在巴格达西部的交火困住，迫击炮和机枪的火力近在咫尺，车一时开不走，只能听天由命。

　　“当自己亲身体会到书上记载的国家兴衰时，感受完全不同，”贾迈勒说，在屠杀、枪击、爆炸频发的年代，“大家很容易成为伤亡的一分子。但凡在错误的时间和错误的地点发生这些惨剧，（我的）一切就结束了”。

　　战争的伤痕不仅存在于他的记忆中，更时时刻刻存在于眼前、身旁。每每路过巴格达市中心的拉希德大街，贾迈勒都会感到一阵恍惚。曾几何时，这里非常繁华，遍布电影院和工艺品商店。但自伊战爆发以来，老店消亡、街道失修，“街道两旁楼上的窗户很多都烂掉了，因为战争和冲突，店主或死或逃，也就没人修理”。

　　贾迈勒说，伊拉克在战争前后差别巨大。战后整个国家和社会的秩序都崩塌了。

　　在他看来，对于美国人所讲的“民主”，战前一些伊拉克年轻人觉得新鲜，也想摆脱国际制裁，所以听信了美国的宣传。“结果是，实行‘民主’这么多年，真正的输家似乎是穷人，他们饱受屠杀、恐怖主义、贫困、失业和腐败之苦。”

　　通过多年观察，贾迈勒认识到，美国的入侵导致伊拉克原有的政治社会结构彻底崩坏，造成这些年伊拉克政局不稳、治理不善和经济建设步履蹒跚。

　　今年是美国发动伊拉克战争20周年，当地年轻人还了解那场战争吗？这是贾迈勒常常会有的疑问。

　　他说，美国在中东搞所谓“民主试验”，让伊拉克人不幸成为试验品，余毒延续至今，但更令人担心的是，现在不少伊拉克年轻人并不了解伊战前后发生了什么。“尤其是那些羡慕西方发达社会、被西方媒体影响的年轻人，他们不了解战争因何而起，所以我要努力告诉他们真相。”

　　“伊拉克人的悲剧，希望在任何地方都不要重演。”贾迈勒认真地说。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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