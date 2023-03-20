新华社德黑兰3月19日电 专访：全球文明倡议倡导尊重文明多样性促进团结——访伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆齐安

新华社记者高文成

伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆齐安日前在首都德黑兰通过视频连线方式参加中国共产党与世界政党高层对话会。会后，他对新华社记者说，习近平总书记提出的全球文明倡议既倡导尊重世界文明多样性，也促进世界文明在共同追求中团结一致。

3月15日，伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆齐安在伊朗首都德黑兰接受新华社记者专访。新华社发

中共中央总书记、国家主席习近平15日在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会，发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，首次提出全球文明倡议，指出要共同倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作。

巴达姆齐安说，文明具有多样性，所有国家都应该根据自身文化、文明和地理位置等特点实现发展，但这并不意味着不同文明应该彼此分离。不同文明应该形成合力，为人类的共同追求作出贡献。

巴达姆齐安说，伊朗与中国同为文明古国，伊方对中国领导人提出的全球文明倡议感到“非常欣喜”，并认为有责任响应这一倡议。“习近平总书记的主张既倡导尊重世界文明多样性，也促进不同文明加强团结，这将使全球文明获得更大更好的发展。”

巴达姆齐安说，过去两个世纪，西方试图将整个世界西方化、欧洲化和美国化。西方国家甚至试图垄断文明的话语权，并将自己伪装成唯一拥有文明的一方。

巴达姆齐安说，中国呼吁各国为促进世界和平作出贡献，倡导各国间互帮互助，这表明中国是推动世界和平、增进全球福祉的重要力量。

巴达姆齐安认为，世界各国人民都反对他国将自身文化强加于人，希望摆脱美国肆意施加的霸权和压迫。伊朗伊斯兰联合党愿同中国共产党加强交流，助力两国在政治、经济、文化、医学等各领域合作取得新进展。

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