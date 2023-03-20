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韩国60岁及以上老年人“再就业”人数10年翻一番多

2023年03月20日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月19日电 韩国统计厅下属机构19日发布的数据显示，由于生活成本上升、经济放缓等原因，韩国60岁及以上老年人中就业人数过去10年增加一倍多。

2020年11月16日，一名老人在韩国首尔阳川区一处老年福利文化中心利用数码教学机器人“LIKU”学习智能手机使用技能。新华社记者王婧嫱摄

　　依据韩国统计信息服务网数据，今年2月，韩国60岁及以上老年人就业人数达到577万，创该机构1996年开始相关统计以来同期最高纪录，比去年同期增加41.3万，是2013年同期数字的约2.1倍。

　　韩国统计信息服务网说，韩国出生于1955年至1963年的战后“婴儿潮”一代中绝大多数人现已年过六旬，推升了寻求“再就业”的老年人人数。其中一些人需要工作的主要原因是韩国消费者价格指数（CPI）不断攀升，物价飞涨。

　　2022年7月5日，韩国首尔市民在一家超市购物。新华社记者王益亮摄

　　韩国统计厅数据显示，2022年韩国消费者价格指数同比上涨5.1%，创1998年亚洲金融危机以来最高水平。

　　据韩联社报道，过去10年，韩国60岁及以上老年人的就业率持续上升，今年2月达42.8%，较10年前增加10个百分点。韩国中央银行韩国银行先前调查结果显示，老年人参与的经济活动多为低端工作，薪酬偏低。（王鑫方）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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