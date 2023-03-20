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日本社会哪些领域状况恶化？调查对象首选物价

2023年03月20日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月19日电 日本内阁府近日公布的一项年度调查显示，日本对当前社会状况不满者比例上升至近五成；七成受访者认为物价领域状况恶化，占比最高。

　　日本广播协会18日援引调查结果报道，内阁府去年12月至今年1月展开有关民众对社会现状看法的年度调查，3000名18岁以上人士经邮寄方式收到问卷，回复者接近六成。其中，46%的人对日本当前社会状况表示不满或不太满意，较上次调查增加6个百分点。

　　被问及社会哪些领域的状况恶化时，70.5%的人认为是物价，占比最高，是去年这一数字的近两倍。61.3%的人认为日本财政恶化，60.8%的人认为日本经济形势走低，占比分列第二和第三。

　　依据日本共同社说法，这是自1998年开始调查这一问题以来，物价首次成为“第一选项”，往年通常选择国家财政领域或经济形势的人占比最高。

　　至于对日本社会的不满之处，62.5%的人回答“经济不宽裕、前景堪忧”，比上次调查增加7个百分点，是2008年开始调查这一问题以来的最高水平。

　　关于日本发展向好的领域，回答“医疗和福利”的受调查者占25.3%，比例最高；其次是“治安”，占比21.8%。

　　日本内阁府以往多用面谈方式展开这项调查，新冠疫情暴发后改为邮寄问卷。（王鑫方）

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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