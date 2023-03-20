新华社贝鲁特3月19日电（张哲 王魁）中国第21批赴黎巴嫩维和部队17日在黎南部辛尼亚村中国营举办“中国文化节”活动。中国传统文化展示、文艺晚会和美食品尝等活动环节深受来宾喜爱。

联合国驻黎巴嫩临时部队副司令达卡尔、中国驻黎巴嫩大使馆武官郑煜冲、30余个出兵国的维和人员、当地民众及华侨华人共500余人参加活动。

当天下午，来宾们刚进入中国营区就被动听的音乐吸引。中国维和官兵身穿汉服、旗袍等传统服饰为大家展示了古筝、竹笛、书法、绘画、茶艺、中医等传统文化，来宾们热情高涨争先体验，纷纷竖起大拇指。

日落时分，“仲春之夜”晚会在威风锣鼓表演中开始。高亢嘹亮的歌声、清新脱俗的古典舞、优美动听的古琴曲、刚柔并济的中国功夫等节目博得观众阵阵喝彩。加纳营维和官兵的非洲民族舞蹈表演和黎巴嫩学生深情演唱的中国歌曲也为晚会助兴。

在晚会后的美食品尝环节，中国维和官兵精心准备了精致美食，宾客品尝后赞不绝口。“感谢中国维和部队带给我们的文化体验以及美味可口的中国菜。”波兰营上尉维克多说。

第21批赴黎维和部队指挥长严小亮表示，不仅要完成好维和任务，还要传播好中国文化，让维和友军和黎巴嫩人民更加了解中国。

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