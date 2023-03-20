人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：“对美国无休止战争说不！”——反战人士敦促美国反思伊拉克战争

2023年03月20日08:47 | 来源：新华网
小字号

　　3月18日，在美国首都华盛顿，反战人士在白宫前参加集会。新华社记者 刘杰 摄

　　新华社华盛顿3月18日电　通讯：“对美国无休止战争说不！”——反战人士敦促美国反思伊拉克战争

　　新华社记者孙丁　肖潇　冯天祥

　　18日下午，数百名反战人士在美国首都华盛顿市白宫北侧拉斐特广场举行集会，敦促美国政府反思伊拉克战争，呼吁美国关停“战争机器”。

　　抗议者举着写有“对美国无休止战争说不”“停止战争拨款”“修建学校而不是制造炸弹”等反战标语的纸板或海报，不时齐声高喊反战口号。

　　2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”为由，悍然入侵伊拉克。战乱导致伊拉克长期动荡不安，数十万人因冲突暴力失去生命，平民流离失所。

　　来自弗吉尼亚州威廉斯堡市的抗议者埃斯特万说，伊拉克战争是一场“可怕悲剧”，美国为自身利益不惜让整个地区动荡。20年过去了，这些事实仍不能被忘却。埃斯特万批评美西方当下在乌克兰危机中的角色，呼吁各方加强协商对话，避免局势进一步恶化。

　　从马萨诸塞州北安普敦市赶来参加活动的克劳迪娅·莱夫科告诉记者，美国入侵伊拉克之前就利用制裁手段打击这个国家，然后通过战争将其摧毁，伊拉克人民持续承受着痛苦。

　　莱夫科表示，美国并没有从伊拉克战争中吸取教训，近年来依旧我行我素痴迷战争，包括继续在其他国家和地区煽风点火。

　　乌克兰危机升级以来，美国在“军工复合体”推动下，不断向乌克兰输送武器和军事装备。本月早些时候，美国总统拜登公布联邦政府2024财年预算计划，其中军事和国家安全项目预算申请合计为8860亿美元。美国智库昆西负责任治国研究会高级研究员威廉·哈通认为，白宫提出的军费预算远远超过有效保护美国及其盟友的需要。

　　美国当下通货膨胀严峻，银行危机加剧经济衰退预期，俄亥俄州“毒列车”脱轨事故持续发酵暴露监管和基础设施不足……反战人士呼吁美国把注意力和资源放到解决自身问题上，不要再为运转“战争机器”而烧钱。

　　华盛顿市居民鲍勃告诉记者，美国军费太高且一直在增加，根本没有必要。莱夫科则表示，美国更应该把钱用在改善民生上，真正能给美国安全的是食物和住房。

　　18日当天，俄亥俄州哥伦布、艾奥瓦州得梅因、威斯康星州麦迪逊、明尼苏达州明尼阿波利斯、加利福尼亚州洛杉矶和旧金山等地也举行了反战示威。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部