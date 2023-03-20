3月18日，在美国首都华盛顿，反战人士在白宫前参加集会。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿3月18日电 通讯：“对美国无休止战争说不！”——反战人士敦促美国反思伊拉克战争

新华社记者孙丁 肖潇 冯天祥

18日下午，数百名反战人士在美国首都华盛顿市白宫北侧拉斐特广场举行集会，敦促美国政府反思伊拉克战争，呼吁美国关停“战争机器”。

抗议者举着写有“对美国无休止战争说不”“停止战争拨款”“修建学校而不是制造炸弹”等反战标语的纸板或海报，不时齐声高喊反战口号。

2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”为由，悍然入侵伊拉克。战乱导致伊拉克长期动荡不安，数十万人因冲突暴力失去生命，平民流离失所。

来自弗吉尼亚州威廉斯堡市的抗议者埃斯特万说，伊拉克战争是一场“可怕悲剧”，美国为自身利益不惜让整个地区动荡。20年过去了，这些事实仍不能被忘却。埃斯特万批评美西方当下在乌克兰危机中的角色，呼吁各方加强协商对话，避免局势进一步恶化。

从马萨诸塞州北安普敦市赶来参加活动的克劳迪娅·莱夫科告诉记者，美国入侵伊拉克之前就利用制裁手段打击这个国家，然后通过战争将其摧毁，伊拉克人民持续承受着痛苦。

莱夫科表示，美国并没有从伊拉克战争中吸取教训，近年来依旧我行我素痴迷战争，包括继续在其他国家和地区煽风点火。

乌克兰危机升级以来，美国在“军工复合体”推动下，不断向乌克兰输送武器和军事装备。本月早些时候，美国总统拜登公布联邦政府2024财年预算计划，其中军事和国家安全项目预算申请合计为8860亿美元。美国智库昆西负责任治国研究会高级研究员威廉·哈通认为，白宫提出的军费预算远远超过有效保护美国及其盟友的需要。

美国当下通货膨胀严峻，银行危机加剧经济衰退预期，俄亥俄州“毒列车”脱轨事故持续发酵暴露监管和基础设施不足……反战人士呼吁美国把注意力和资源放到解决自身问题上，不要再为运转“战争机器”而烧钱。

华盛顿市居民鲍勃告诉记者，美国军费太高且一直在增加，根本没有必要。莱夫科则表示，美国更应该把钱用在改善民生上，真正能给美国安全的是食物和住房。

18日当天，俄亥俄州哥伦布、艾奥瓦州得梅因、威斯康星州麦迪逊、明尼苏达州明尼阿波利斯、加利福尼亚州洛杉矶和旧金山等地也举行了反战示威。

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