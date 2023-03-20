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“这个论述非常深刻且清晰”——希腊学者高度评价全球文明倡议

2023年03月20日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社雅典3月19日电　题：“这个论述非常深刻且清晰”——希腊学者高度评价全球文明倡议

　　新华社记者于帅帅

　　中共中央总书记、国家主席习近平15日在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会，发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，首次提出全球文明倡议，指出要共同倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作。

　　“这个论述非常深刻且清晰。”希腊帕特雷大学哲学教授帕夫洛斯·康托斯在接受新华社记者采访时对全球文明倡议给予高度评价。他说，习近平总书记强调尊重文明的多样性，他对此深表赞同。“尊重文明的多样性是必要的，而不是一种选择。”

　　康托斯多次访华，积极促进希中文明对话。作为今年2月在雅典成立的中希文明互鉴中心希方中心理事会副理事长，他对加强希中两大古老文明交流互鉴充满信心。

　　他表示，中希文明互鉴中心旨在从比较学角度探讨并推动两大文明的交流，同时还将致力于打造两国高校和学术机构间的合作网络。他说，帕特雷大学与中国西南大学今年9月将开设全球首个对希中古文明进行比较学研究的联合硕士培养项目，该项目具有“独一无二”的价值。

　　康托斯表示，希中文明对话为增进相互了解提供了良机，并向世界传递了这样的信息：对所有文明的研究都大有可为。

　　对于中国在促进文明对话方面作出的努力，雅典大学哲学院前院长埃莱妮·卡拉马伦古表示赞赏。她认为，不同文明间的对话可以成为所有参与国的知识财富来源，人类应该向加强文明对话这一进步方向迈进。

　　卡拉马伦古说，雅典大学哲学院与多所中国高校保持着密切合作关系，包括交换生项目、暑期学校以及合作举办论坛和学术会议等。她说，两国在文化和教育领域合作的深入有助于加深彼此了解，推动两国合作结出更多硕果。

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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