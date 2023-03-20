新华社莫斯科3月19日电 “欢迎中国领导人！”莫斯科红场，俄罗斯青年脸庞上洋溢着春风般和煦的笑容。

早春3月，莫斯科冰雪渐消。在万物复苏的时节，俄罗斯即将再度迎来老朋友。

近日，俄罗斯首都莫斯科迎来晴天。这是远眺克里姆林宫一角。（亚历山大摄）

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。

这是一次备受瞩目和期待的友谊之旅、合作之旅、和平之旅，不仅将为中俄关系发展注入新动力，也将为推动世界和平与发展作出新贡献。

连日来，记者在莫斯科感受俄罗斯社会各界对习近平主席来访的热切期盼，见证中俄世代友好的温度和深度，触摸两国务实合作的蓬勃脉动。

树立新型国际关系的典范

“我们热切盼望着老朋友习主席再次访问莫斯科，”俄中友协第一副主席加林娜·库利科娃语气郑重，“俄罗斯人民对习主席怀有崇高敬意。”

俄中友协第一副主席加林娜·库利科娃接受新华社记者专访。新华社记者曹阳摄

这位耄耋老人是中俄友谊的见证者、亲历者，2019年中俄建交70周年之际获颁中国“友谊勋章”。

在库利科娃看来，习近平主席再次当选国家主席后选择俄罗斯作为首访国家，充分表明中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。

3月17日，俄罗斯首都莫斯科红场上，青少年在合影留念。新华社记者刘卫兵摄

这将是习近平主席自担任国家主席以来第九次访问俄罗斯，也是时隔三年多后再次到访莫斯科。2013年首访俄罗斯，习近平主席曾这样阐释中俄关系的世界意义：“一个高水平、强有力的中俄关系，不仅符合中俄双方利益，也是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。”

以十年为跨度观察，更能理解这句话的分量和意义。

十年间，中俄最高领导人会面40次。元首外交定向领航，中俄关系经受住国际风云变幻的考验，始终健康稳定高水平发展。两国政治互信持续深化、务实合作稳步推进、世代友好的理念深入人心。

十年间，习近平主席同普京总统保持密切往来，擘画引领中俄关系持续健康稳定发展，成功走出了一条大国战略互信、邻里友好合作的相处之道，树立了国际关系的新范式。

3月17日，俄罗斯首都莫斯科克里姆林宫内，正在为迎接中国贵宾而精心筹备。新华社记者申宏摄

此次访俄期间，习近平主席将同普京总统就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，促进两国战略协作与务实合作，为双边关系发展注入新的动力。

作为联合国安理会常任理事国和重要大国，中俄关系的意义和影响远远超出双边范畴。双方将在不结盟、不对抗、不针对第三方原则基础上，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，构建多极世界格局，完善全球治理，为世界发展进步作出贡献。

描绘互利共赢的画卷

走进莫斯科米丘林大街地铁站，朱红立柱、祥云纹饰映入眼帘，典雅古朴的“中国风”，与现代化的地铁设施和涌动的人流美妙融合。中企参建的莫斯科地铁，不仅让民众出行更为便捷，也成为中俄友谊的新地标。

3月17日，乘客走在俄罗斯首都莫斯科地铁米丘林大街站内。（亚历山大摄）

漫步街头，穿梭的车流中有不少中国品牌汽车；莫斯科西北部，中企投建的格林伍德国际贸易中心高楼林立，吸引来自十多个国家的300余家企业入驻，搭建起经贸合作桥梁……随处可见的“中国元素”，正是中俄务实合作不断深化的见证。

2022年岁末，习近平主席和俄罗斯总统普京互致新年贺电时说，我愿同普京总统保持密切交往，引领双方深化全面战略协作和各领域务实合作，造福两国和两国人民。

得益于元首外交的引领和推动，中俄务实合作领域成果喜人，亮点纷呈。2022年，中俄双边贸易额1902.72亿美元，同比增长29.3%。中俄经贸合作再创历史新高，显示出强大韧性和巨大潜力。

两国扎实推进能源、互联互通等领域战略性合作，深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接合作。中俄地方合作实现深度对接和更广覆盖，双方还积极打造5G、跨境电商、数字经济、生物医药、绿色低碳等新的增长点。

俄罗斯外贸银行行长安德烈·科斯京说，过去十年间，俄中关系在各领域都保持积极发展态势。“相信习近平主席的访问将有助于加强俄中各领域联系，为扩大两国合作注入强大新动力。”

谈到中俄务实合作给百姓生活带来的福祉，莫斯科国际关系学院国际关系与管理学院院长亚历山大·博布罗夫打开了话匣子：“俄罗斯市场上的中国产品琳琅满目，中国制造在俄罗斯随处可见。”

“习主席对俄罗斯的每一次访问都是一件大事，他的每一次来访都意味着双边关系的进一步发展。”博布罗夫说。

夯实世代友好的基础

在俄罗斯莫斯科动物园，大熊猫“丁丁”和“如意”是深受当地民众喜爱的动物明星。2019年6月，习近平主席与普京总统共同出席莫斯科动物园熊猫馆开馆仪式，为山水相连的两国牵起一条人文交流的新纽带。

“大熊猫是中国和平与友谊的象征，也是我们两国彼此信任和情谊的象征。”莫斯科动物园园长斯韦特兰娜·阿库洛娃告诉记者。

在俄罗斯莫斯科动物园，大熊猫“丁丁”在玩耍。新华社记者曹阳摄

一同观看中俄青少年冰球比赛，一同前往“海洋”全俄儿童中心看望师生，共赴“冬奥之约”“新春之会”……一个个元首外交的温暖瞬间，拉近两国民众的心灵距离，续写中俄友好的时代新篇。双方还共同商定举办“青年友好交流年”“媒体交流年”“地方合作交流年”“科技创新年”“体育交流年”，为推动中俄人文交流打开更多机遇之窗。

2015年访俄期间，习近平主席专程会见俄罗斯援华专家和亲属代表，向这些“中俄两国和平的使者”“中国人民的真诚朋友”致以诚挚问候和良好祝愿。习近平主席在讲话中还回顾了包括武汉长江大桥总设计师康斯坦丁·西林在内俄罗斯专家的感人事迹。

西林女儿叶莲娜·西林娜当时就在现场，激动得热泪盈眶。“习主席在这样繁忙的访问中还隆重地接见我们，让我感到很温暖。”她告诉记者，“中俄友谊源远流长，未来也将一路向前。”

3月9日，援华专家西林之女叶莲娜 （左一）和家人在接受新华社记者采访时，一起翻看老照片。新华社记者曹阳摄

“武汉长江大桥是我父亲最疼爱的‘孩子’，也是西林家族和中国朋友的友谊之桥。”这位76岁的老人说。家人在西林的墓碑上刻印上他一生最珍视的大桥，也接力传承着西林生前的美好愿望——后代学习汉语，继承友好事业。

叶莲娜的女儿叶卡捷琳娜在地理专业之外专门辅修中文，并多次来华进修，能讲一口流利普通话。叶卡捷琳娜的女儿娜斯佳从小就向妈妈学习中文，要将“中文梦”延续下去……一座大桥，见证四代传承的中国情缘。

3月3日，在莫斯科国际关系学院，小朋友们在中国文化体验活动上学习使用毛笔。新华社记者曹阳摄

2019年，中俄建交70周年之际，习近平主席访俄期间接受了普京总统母校圣彼得堡国立大学名誉博士学位称号。习近平主席强调，青年是人类进步的希望，也是中俄友好的未来。

“我们每一位师生都深感荣幸。”该校东方系常务副主任阿列克谢·罗季奥诺夫说，3年多前见到中国领导人的一幕至今历历在目。“习主席对年轻一代的寄语非常重要，两国关系的未来在他们手中。”他说，盼望更多俄罗斯青年学习汉语，阅读更多中国书籍，投身对华交流合作。

中俄友好人士期待着，这次友谊之旅进一步加深中俄两国的相互信任、相互理解，夯实两国人民世代友好的政治基础和民意基础。

俄罗斯有句谚语：“大船必能远航。”在元首外交引领下，中俄友谊这艘大船必将驶向更加美好的未来，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

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