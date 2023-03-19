人民网东京3月19日电 （孙璐、叶习民、滕雪）17日，由中国驻日本大使馆主办、人民网日本株式会社协办的“熊猫友好交流之夜”在东京新大谷酒店举办，驻日本使馆临时代办杨宇发表致辞。东京都知事小池百合子，日中友协副会长、东京都日中友协会长宇都宫德一郎，东京都动物园协会理事长今村保雄、东京上野动物园园长福田丰、日本熊猫保护协会会长土居利光，著名作家海老名香叶子，松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎、团长森下洋子，落语艺术家林家三平、知名艺人小岛琉璃子及各界日本友人和青年代表230余人出席了当天的交流活动。

杨宇表示，上个月大熊猫“香香”和几位伙伴回国受到了日本各界的关注和祝福，令我们再次领略了“熊猫热”的强劲能量。中国历来高度重视生物多样性保护，大熊猫正是中国生态建设的缩影。2021年设立的大熊猫国家公园是中国首个以单一物种命名的国家公园，在几代人的努力下大熊猫已由濒危降为易危，野外监测年遇见数由135只上升到178只。在中共二十大和刚刚闭幕的全国两会上，中国将高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，致力于坚定推进人与自然和谐共生的中国式现代化，建设美丽中国。这些举措不仅惠及中国普通民众的生活，也将为大熊猫等珍稀野生动物生存繁衍带来福音。

驻日本使馆临时代办杨宇发表致辞。图片来源：人民网视频截图

杨宇指出，大熊猫是中日友好的使者。1972年中日两国实现邦交正常化，大熊猫带着中国人民的热情问候和良好祝愿初次踏上日本的土地。在日本生活的大熊猫一度多达13只，在海外各国中位居第一，这充分体现出两国人民的友好情谊。去年适逢中日邦交正常化50周年，两国领导人就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，中日各界举办丰富多彩的纪念活动，在日本发行的50周年纪念邮票图案就是大熊猫。今年，我们迎来《中日和平友好条约》缔结45周年，中日关系面临改善发展新机遇，期待两国各界更多朋友加入到友好交流中来，为促进中日和平共处、共同发展贡献力量。

杨宇谈到，大熊猫是世界和平的象征。从上世纪50年代起，大熊猫将中国同各国友好合作的诚挚愿望播撒到了全球各地。提到大熊猫，大家联想到的是“可爱”“友善”“团圆”等词语，脑海中浮现的是世界各国团结友爱的美好图景。作为大熊猫的家乡，中国始终秉持“和合共生”的东方智慧，践行亲诚惠容的周边外交理念，推动构建人类命运共同体，致力于维护区域和世界和平繁荣稳定。我们愿同包括日本在内的世界各国一道，努力把赖以生存的地球建设成为名副其实的和平家园。

东京都知事小池百合子发表致辞。图片来源：人民网视频截图

小池百合子致辞表示，迄今为止先后共有13只大熊猫在上野动物园生活，每一只都受到民众的喜爱。东京今后会继续照顾好每一只寄居的大熊猫，为它们的健康成长提供优良生活环境。小池衷心期待“香香”早日成为好母亲，给“香香”送上了祝福。

东京上野动物园园长福田丰发表致辞。图片来源：人民网视频截图

福田丰致辞时指出，多年来两国野生动物保护研究合作长足发展，感谢中方在大熊猫、东方白鹳、朱鹮等珍稀动物保护方面对日方给予的大力支持，今后希望通过动物保护研究合作促进两国关系实现进一步发展。

日本熊猫保护协会会长土居利光发表致辞。图片来源：人民网视频截图

土居利光不无感慨地谈到，大熊猫的举手投足像孩子一般天真无邪，惹人爱怜。大熊猫的家乡四川也是历史悠久的文化圣地，希望更多人通过大熊猫感受中国的魅力。他在接受人民网采访时还表示，“香香”们回到中国，虽然令许多人感到寂寞，但希望“香香”们能够在中国快乐地生活，健康地繁衍后代，也希望熊猫能够定期地来到日本，让更多的日本人了解中国。

日中友协副会长、东京都日中友协会长宇都宫德一郎致祝酒辞。图片来源：人民网视频截图

宇都宫德一郎致祝酒辞时表示，今年是《日中和平友好条约》缔结45周年，希望双方以此为契机，增进友好交流，深化相互理解，传承世代友好。

11年来风雨无阻，除了新冠疫情闭园期间外，几乎每天都去上野动物园拍摄熊猫的摄影家高氏贵博在接受人民网采访时表示，通过拍摄熊猫，增进了对中国的理解，结识了众多友人，希望能够再去中国拍摄熊猫。

会场上播放了反映中日大熊猫保护研究合作的视频短片《感谢相遇！期待重逢！》，日本熊猫摄影师高氏贵博向来宾介绍亲自拍摄的熊猫图片，中日两国演员联袂带来的熊猫、玉兔吉祥物脱口秀赢得阵阵掌声。中日友人回顾“香香”的成长，沉浸在美好的回忆中，现场气氛友好热烈。

与会嘉宾纷纷在留言墙上为回国的大熊猫家族送上祝福话语。图片来源：人民网视频截图

活动开始前，与会嘉宾纷纷在入口处的“熊猫友好交流之夜”留言墙上为回国的大熊猫家族送上祝福话语，并饶有兴致地参观了中国旅游推介展。

日本友人参观中国旅游信息推介展览。图片来源：人民网视频截图

活动期间，日本友人还兴致勃勃地参观了中国驻东京旅游办事处举办的中国旅游信息推介展览，通过熊猫，了解到关于中国的更多信息。

据悉，当天的活动中，包括日本共同通信社、时事通信社、《朝日新闻》、《每日新闻》、《日本经济新闻》、《东京新闻》、NHK电视台、日本电视台、朝日电视台、TBS电视台等主流媒体、中国驻日媒体和华文媒体等在内的20余家媒体到场进行了采访。

(责编：于洋、杨牧)