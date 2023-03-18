人民网罗马3月17日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使贾桂德16日应邀参访罗马国立住读学校，出席该校中文国际理科高中学生的节目汇演并致辞。中国驻意大利大使馆于兴国参赞，罗马国立住读学校校长雷亚莱，罗马大学孔子学院外方院长、著名汉学家马西尼教授和中方院长魏怡，以及该校学生代表等共120余人参加活动。

雷亚莱校长在节目汇演前致辞表示，罗马国立住读学校设立中文国际理科高中已有十余年，此举加深了意大利年轻人对中国语言和文化的理解，感谢中国驻意使馆对该校的长期大力支持。疫情三年并未影响学生们学习中文的热情，相信随着下阶段两国人员往来更加便利，中意教育交流项目将全面重启，短期夏令营和长期赴华留学项目将陆续恢复。

马西尼教授发言表示，“孔子课堂”为意大利青年学生搭建起了解中国的桥梁，衷心祝愿该校学生有机会赴华参观、求学，亲身感知真正的中国。

随后，罗马国立住读学校高中学生代表用中文表演了歌唱、短剧、诗朗诵、舞蹈等形式多样、充满活力的节目，充分展示中文学习成果，真情流露对中国文化的热爱。贾桂德大使向去年“汉语桥”比赛意大利暨圣马力诺赛区获奖同学颁奖、向学校赠送百余册中文书籍并致辞，高度赞赏学生们的精彩汇演，向学校长期深耕国际中文教育并取得优异成绩表示祝贺。

参观期间，贾桂德在习近平主席给该校师生的复信前驻足凝视。雷亚莱校长回顾了2019年收到习主席的亲切复信后无比兴奋的心情和复信对全校师生的持久激励。雷亚莱表示，学校已决定将中文课程从高中向小学延伸，每周为该校高年级小学生开设两小时中文课程。

贾桂德一行还参观了该校“孔子课堂”和中文图书馆并与师生亲切交谈。“欢迎你们来华学习和工作，希望中国也能成为你们的圆梦之地。”贾桂德表示，习主席始终心系青年一代的成长，倡导不同文明包容共存、交流互鉴。希望校方坚持推广中文教学，让更多学生通过这把“金钥匙”，开启探索中国和中华文明的大门，不断构筑增进中意“民心相通”的桥梁。

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