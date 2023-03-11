新华社北京3月10日电 3月10日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京主持沙特和伊朗对话闭幕式。沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班、伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼出席。

王毅祝贺沙伊双方迈出历史性一步，就改善两国关系取得重大成果。表示双方就解决各自关切达成共识，明确了路线图和时间表，为双方后续工作打下坚实基础。此次北京对话翻开了沙伊关系新的一页。中国支持双方按照达成的协议迈出坚定步伐，运用耐心和智慧，开创共同的美好未来。作为两国可以信赖的朋友，中方愿继续发挥建设性作用。

王毅表示，沙伊改善关系为实现中东地区的和平稳定打开了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范。中国支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手里。沙伊强调将恪守《联合国宪章》宗旨原则，顺应了时代潮流，体现了责任担当。中国支持所有发展中国家加强团结合作，维护共同利益。中国倡导所有矛盾分歧都通过对话寻求政治解决，维护世界和平稳定。

艾班和沙姆哈尼代表两国元首祝贺习近平主席再次当选，高度评价中国卓有成效的大国外交，感谢中方承办和支持此次对话并推动取得成功，表示愿继续开展建设性对话，落实好达成的共识，持续改善彼此关系，强调将恪守主权原则，互不干涉内政，加强睦邻友好，共同维护地区长治久安。

同日，沙伊达成北京协议，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

在中方支持下，沙特和伊朗于3月6日至10日在北京举行对话。

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