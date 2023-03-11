人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅主持沙特和伊朗北京对话闭幕式

2023年03月11日00:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京3月10日电 3月10日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京主持沙特和伊朗对话闭幕式。沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班、伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼出席。

　　王毅祝贺沙伊双方迈出历史性一步，就改善两国关系取得重大成果。表示双方就解决各自关切达成共识，明确了路线图和时间表，为双方后续工作打下坚实基础。此次北京对话翻开了沙伊关系新的一页。中国支持双方按照达成的协议迈出坚定步伐，运用耐心和智慧，开创共同的美好未来。作为两国可以信赖的朋友，中方愿继续发挥建设性作用。

　　王毅表示，沙伊改善关系为实现中东地区的和平稳定打开了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范。中国支持中东国家坚持战略自主，加强团结协作，摆脱外部干涉，真正把中东的前途命运掌握在自己手里。沙伊强调将恪守《联合国宪章》宗旨原则，顺应了时代潮流，体现了责任担当。中国支持所有发展中国家加强团结合作，维护共同利益。中国倡导所有矛盾分歧都通过对话寻求政治解决，维护世界和平稳定。

　　艾班和沙姆哈尼代表两国元首祝贺习近平主席再次当选，高度评价中国卓有成效的大国外交，感谢中方承办和支持此次对话并推动取得成功，表示愿继续开展建设性对话，落实好达成的共识，持续改善彼此关系，强调将恪守主权原则，互不干涉内政，加强睦邻友好，共同维护地区长治久安。

　　同日，沙伊达成北京协议，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。

　　在中方支持下，沙特和伊朗于3月6日至10日在北京举行对话。

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部