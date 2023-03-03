新华社北京3月3日电（记者温馨、董雪）外交部发言人毛宁3日表示，美方反复炒作“中国核威胁论”，不过是为自己扩张核武库、维持军事霸权寻找借口，美国才是世界最大的核威胁来源。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国总统国土安全顾问兰德尔称，考虑到中国不断扩充核武库、生产核裂变材料以及大规模部署民用核电，美国需同中国合作以减少目前世界面临的核威胁，并推动中国作出有意义的贡献。中方对此有何评论？

毛宁强调，中国在核政策上历来采取极其慎重、负责的态度，始终坚定奉行自卫防御的核战略，恪守不首先使用核武器政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平。

“中国始终严格履行核不扩散义务，一向坚持理性、协调、并进的核安全观，积极致力于和平利用核能事业，推动核能最大限度地造福全人类。”她说，中国高度重视和平利用核能国际合作，为维护核设施安全、降低核扩散风险作出了重要贡献。

毛宁表示，美国作为最强大的核武器国家，理应采取负责任的核政策。然而，美国近年来大肆升级“三位一体”核力量，不断强化核武器在国家安全政策中的作用，四处构筑军事同盟体系，并通过增强延伸威慑、开展核潜艇合作构建极具冷战色彩的“小圈子”。

“美国才是世界最大的核威胁来源。”毛宁说，美方应彻底反思自己的核政策，切实履行核裁军特殊、优先责任，降低核武器在国家安全政策中的作用，以有意义的实际行动减少核风险，以负责任的态度维护全球和地区的和平与安全战略稳定。

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