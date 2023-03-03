陈籽

漫画作者：马宏亮（人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

近期，美国一辆运载危险品的列车途经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时发生车厢脱轨事故。列车脱轨造成大量有毒化学品污染空气、水和土壤，对环境造成损害。

据俄亥俄州自然资源部2月23日发布的数据，东巴勒斯坦镇火车脱轨泄露化学品事件已造成约4.4万只水生动物死亡。该部门预估在脱轨地点8公里范围内，约有38222只淡水小鱼死亡，约5500只其他鱼类、两栖动物、小龙虾和大型无脊椎动物死亡。有当地居民称，因为这个事故自己每天都咳嗽，脸上、胳膊上都起了皮疹。

面对这些急需解决的问题，美国两党却又再次专注于互相攻击。共和党批评拜登迟迟不到当地视察，却突访乌克兰并追加大笔军事援助，特朗普在到访东巴勒斯坦镇时痛批拜登政府“冷漠”“背叛”；美国交通部长、民主党籍的布蒂吉格则将矛头对准特朗普，指责其执政期间放松铁路安全监管。美国有线电视新闻网称，“每当有灾难降临分裂的美国时，有毒的政治就会紧随其后。”

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