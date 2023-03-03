本报记者 颜 欢 许海林

2023世界移动通信大会上，中兴推出全球领先的AI技术裸眼3D平板，引起广泛关注。图为与会者正在体验相关产品。

本报记者 颜 欢摄

2月27日至3月2日，由全球移动通信系统协会主办的2023世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行。与会者围绕5G新动能、数字化和金融科技等议题展开探讨。大会呼吁加强国际合作，跨越技术鸿沟，共谋可持续发展的未来。

世界移动通信大会是移动通信行业的盛会之一。本届大会以“时不我待”为主题，吸引了来自全球200多个国家和地区的超过2000家企业参展。在为期4天的大会上，中国通信和科技企业向世界展示了前沿通信和电子科技领域的最新成果，受到高度关注。全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼对本报记者表示：“中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络基础设施，拥有全球数量最多的5G用户。相信通过本届大会，中国企业将与世界分享更多技术发展经验和故事。”

5G加速产业转型发展

戴上虚拟现实眼镜，跟随屏幕上的绿色箭头前进，一路穿过巴塞罗那几个最著名的景点：绿草茵茵的古埃尔公园，伴着花香的兰布拉斯大街，海风拂面的巴塞罗那海滩……这是世界移动通信大会上“世界移动之都巴塞罗那”展台推出的多感官体验路线之一。

近年来，随着5G技术深入应用，虚拟现实、增强现实、元宇宙等基于5G技术的未来应用场景和沉浸式体验正从根本上改变人们的生活和工作。全球移动通信系统协会在大会期间发布的年度《全球移动经济报告》显示，到2029年，5G技术将超越4G技术成为全球主导的移动通信技术；到2030年，5G用户数有望达到50亿，并有望在当年创造近1万亿美元收益，其中服务业和制造业是最大受益者。

“我们看到，5G迭代和基础设施建设不断完善正帮助非洲加快发展。”非洲电信联盟秘书长约翰·奥莫举例说，中国华为公司为南非矿山数字化转型提供了技术和设备支持，助力其提高管理水平、生产效率和安全性等。

在位于中国浙江省的奥迪斯丹瓦楞纸箱工厂里，中国移动和中兴通讯以独有的边缘算力引擎技术构建了智能工业云基站，实现产区内部5G专用网络全覆盖、设备互联互通。视频上，一个个5G全自动导航机器人在厂房中穿梭，运用机器视觉等技术，实现精准取货、送货、协作。现场影像能实时回传到控制端，方便远程分析和管理。

从生产和感知设备快速组网，到数据信息精准采集，再到区域安全有效可控，物料流转效率大大提升，储位作业实现更加精准管理……凭借在5G赋能数字化工厂领域的探索和创新，该项目获得2023年全球移动通信系统协会“5G智能制造挑战奖”。

“今天，通信业从业者的角色正在迅速转变。”中兴通讯股份有限公司执行副总裁、首席技术官王喜瑜表示，通信业的迅速迭代将很多原本的“不可能”变为“可能”，成为社会转型的重要助力。

万物互联让生活更智能

一只手握住健康检测仪两侧的感应器，另一只手的拇指轻轻按压检测仪顶端的血氧仪，30秒后，显示屏上同时显示体温、心率和血氧饱和度等结果；电子听诊器可以便利地进行心肺听诊；连接相关应用程序后，使用者还能对个人及家庭成员的健康数据进行综合记录和管理。在OPPO展台，这款鼠标大小的家庭智能健康监测仪吸引了不少观展者。“我很期待能为我的家人购买这样的产品，它可以帮助我们更便捷地进行健康管理。”现场排队体验了这款健康监测仪的西班牙参观者戴维说。

多个中国品牌智能手机也成为市场和媒体关注的重点产品。在荣耀手机展台前，一个模拟篮筐的屏幕让不少参观者跃跃欲试，一边跳投一边拍照。英国知名消费科技评测类媒体“专业测评”网站报道说，荣耀在大会上发布的旗舰机型使用了“猎鹰算法”，可以清晰捕捉和对焦移动物体及主体，非常适合在体育赛事等场景下使用，“这一产品令人印象深刻”。

全球移动通信系统协会会长葛瑞德表示：“万物互联，世界宛如一块屏幕，以从前无法想象的方式改变着我们的生活。今天的连接由速度、安全性和敏捷性定义，而未来的连接还将由处理能力、容量可靠性和可定制性定义。”

大会期间，高通、微软等企业和相关方展示了“连接新技能”。韩国最大电信运营商SK电信公司等则展示在安全、医疗保健、智慧城市和交通等多个领域的人工智能应用。随着行业应用和人类活动范围的拓展，卫星通信全球覆盖的优势开始显现。高通、华为都已瞄准卫星通信技术，推动实现万物互联。

携手各方深化数字技术合作

中国移动、中国联通、中国电信、华为、中兴、小米等约150家中国通信和科技企业参加了本届大会，中国企业在大会上展示的数字技术，正为全球发展尤其是发展中国家可持续发展赋能。

走进大会1号展馆，9000平方米的华为展台人潮如织。展台将前沿技术与商业路线相结合，既展示可商用的解决方案及未来技术愿景，也邀请了西班牙、巴西、阿联酋、土耳其、埃塞俄比亚等国的15家领先运营商来分享案例。世界移动通信大会巴塞罗那主席弗朗塞斯科·法胡拉告诉记者，这是展会有史以来最大的展台。“这几年，中国企业与国际机构、各国运营商密切合作，不仅提升了各国的5G运用能力，更为多国培养青年数字人才提供了机会。”

随着全球对低碳减排更加重视，中国企业积极与国内外合作伙伴一起，在信息通信领域助力实现碳达峰、碳中和。在智利，“保护岛屿”组织与中国联想集团携手，在鲁滨逊·克鲁索岛社区开展了一项名为“科技以人为本”的合作项目。不同行业背景及专业知识的志愿者来到岛上，与当地社区共同推动社区技术升级，更新教育和数字工具，助力生态保护和文化传承。联想为该项目专门建设了一个尖端科技中心，为志愿者和岛上工作人员配备了笔记本电脑、智能增强现实眼镜和智能家居设备等，还向当地学校提供在线教育软件。目前，该技术中心已经惠及当地30%左右的居民。

大会期间，华为宣布加入联合国教科文组织全球扫盲联盟，将与各方共同推动利用技术提升文化素养。“加强数字技术教育，确保所有国家、所有人都不会掉队，才能实现真正的可持续发展。”联合国教科文组织终身学习研究所所长大卫·阿乔莱纳对记者说，受益于中国企业的合作与投资，更多青年有机会得到丰富的教育资源。

（本报西班牙巴塞罗那3月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月03日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)