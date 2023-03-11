新华社北京3月10日电 3月10日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在主持沙特和伊朗北京对话闭幕式后向记者介绍了此次对话会的重要意义。

王毅说，沙伊北京对话取得重要成果，宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，传递了明确信号。

第一，这个世界并不是只有乌克兰问题，还有很多事关和平、涉及民生的问题，需要国际社会予以关注，需要当事方及时妥善处理。

第二，无论问题多复杂，挑战多尖锐，只要本着相互尊重的精神进行平等对话，就一定能够找到彼此都能接受的解决办法。

第三，中东是中东人民的中东，中东地区的命运应该掌握在中东各国人民手中。相信中东各国将进一步弘扬独立自主精神，加强团结协作，携手建设更加和平、稳定、繁荣的中东。

王毅强调，此次北京对话在中沙伊三国领导人的共识基础上得以推进，习近平主席从一开始就予以明确支持。对话也成为有力践行全球安全倡议的一次成功实践。作为一个善意、可靠的斡旋者，中方忠实履行了东道主职责。我们将继续根据各国的愿望，为妥善处理当今世界的热点问题发挥建设性作用，展现大国担当。

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