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全球连线 | “义新欧”中欧班列：横跨万里搭建中西经贸友谊之桥

2023年03月10日21:17 | 来源：新华社
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3月9日，以“中西建交纪念号”特别命名的“义新欧”中欧班列从西班牙首都马德里鸣笛发车，与从中国义乌同时开出的列车双向而行，以庆祝中西建交50周年。

从马德里开出的“义新欧”班列上装载着70个标准集装箱，包括红酒、橄榄油、葵花子油、婴儿食品等西班牙特色产品；从义乌开往马德里的班列则装载了陶瓷制品、电动滑板车、手机、日用百货等中国商品。

“义新欧”班列不仅帮助大量中国商品走出国门，也将来自沿途各国的商品运往中国，满足中国消费者需求。目前，“义新欧”中欧班列已辐射欧亚大陆50多个国家160多个城市。

↑ 3月9日，“中西建交纪念号”中欧班列从西班牙马德里开出。新华社记者 孟鼎博 摄

↑ 3月9日，人们在西班牙马德里参加“中西建交纪念号”中欧班列发车仪式。新华社记者 孟鼎博 摄

↑ 这是3月9日在西班牙马德里拍摄的“中西建交纪念号”中欧班列。新华社记者 孟鼎博 摄

↑ 3月9日，在西班牙马德里，参观者拍摄“中西建交纪念号”中欧班列从中国浙江义乌开出的直播画面。新华社记者 孟鼎博 摄

↑ 3月9日，义乌—马德里“中西建交纪念号”中欧班列从浙江义乌铁路西站开出。新华社记者 黄宗治 摄

↑ 3月9日，义乌—马德里“中西建交纪念号”中欧班列从浙江义乌铁路西站开出。新华社记者 黄宗治 摄

↑ 3月9日，义乌—马德里“中西建交纪念号”中欧班列从浙江义乌铁路西站开出。新华社记者 黄宗治 摄

摄影：孟鼎博、黄宗治

编辑：林立平、武巍、张帆、杨光、淡航

新华社摄影部制作

新华社国际传播融合平台出品

 

(责编：贾文婷、常红)

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