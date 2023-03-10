松下电器集团代表董事、全球副总裁本间哲朗日前表示，松下在中国市场的业务一直保持良好发展势头，成为推动集团整体业绩上升的重要组成部分。松下继续对中国市场抱有很高期待，正在拓展新业务，持续深耕中国市场。

得益于中国有效统筹新冠疫情防控和经济社会发展，松下近年来在华业务增长势头迅猛。截至2022年3月，松下在华业务连续两个财年实现两位数增长，利润在整个集团中的占比接近30%，成为松下仅次于日本国内业务的第二大发展支柱。

本间认为，企业能够连续实现这样的增速在其他地区很少见，因为全球很少有中国这样发展前景良好的市场。

同时，中国产业集群密集、产业基础雄厚，具有非常强大、完整的产业链供应链。现阶段，像松下这样的企业在中国开展业务几乎不再需要进口材料和零部件。

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