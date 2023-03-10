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全球连线｜中国市场发展前景备受期待——访松下电器集团全球副总裁本间哲朗

2023年03月10日16:39 | 来源：新华社
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　　松下电器集团代表董事、全球副总裁本间哲朗日前表示，松下在中国市场的业务一直保持良好发展势头，成为推动集团整体业绩上升的重要组成部分。松下继续对中国市场抱有很高期待，正在拓展新业务，持续深耕中国市场。 　

　　得益于中国有效统筹新冠疫情防控和经济社会发展，松下近年来在华业务增长势头迅猛。截至2022年3月，松下在华业务连续两个财年实现两位数增长，利润在整个集团中的占比接近30%，成为松下仅次于日本国内业务的第二大发展支柱。

　　本间认为，企业能够连续实现这样的增速在其他地区很少见，因为全球很少有中国这样发展前景良好的市场。 　　

　　同时，中国产业集群密集、产业基础雄厚，具有非常强大、完整的产业链供应链。现阶段，像松下这样的企业在中国开展业务几乎不再需要进口材料和零部件。

　　策划：倪四义 王磊

　　监制：冯俊扬 尚军 幸培瑜

　　统筹：谢鹏 王璐 傅云威 闫珺岩

　　执行：徐超 耿学鹏 宿亮

　　记者：刘春燕 钟雅

　　编辑：杨海云 徐超 李洁 宿亮

　　剪辑：许亮

　　配音：董非

　　新华社国际部

　　中国新华新闻电视网（CNC） 联合制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、崔越)

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