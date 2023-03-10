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蒙古国部分省份发生沙尘暴天气

2023年03月10日16:11 | 来源：人民网-国际频道
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2023年3月9日，蒙古国南戈壁省发生强沙尘天气。图片来源：蒙通社官网
2023年3月9日，蒙古国南戈壁省发生强沙尘天气。图片来源：蒙通社官网

人民网乌兰巴托3月10日电 （记者霍文）据蒙通社10日报道，蒙古国南戈壁、苏赫巴特尔、后杭爱等省9日起发生沙尘暴天气，部分蒙古包、房屋、输电线路受损。

据报道，9日至10日夜间，南戈壁省古尔班特斯、布尔干、满德勒敖包、瑙木冈、巴彦敖包、巴彦达莱等县发生沙尘暴天气，风速达每秒18米至20米，瞬间风速达每秒24米。当地政府提醒牧民不要远行。9日强沙尘天气造成曼达勒戈壁至塔旺陶勒盖输电线被毁坏，当日20时该省部分地区供电中断。

另据报道，9日，后杭爱省全境发生沙尘暴天气，风速为每秒11米至27米。据紧急情况部门统计，一间房屋屋顶被强风掀翻，12个蒙古包被吹倒毁坏。

10日凌晨5时开始，苏赫巴特尔省西乌尔特县发生强沙尘暴，风速最高达每秒25米。当日夜间最低温度预计达零下20摄氏度。

蒙古国气象部门9日发出沙尘暴和低温灾害天气预警。未来一周，蒙古国南戈壁、中央、肯特、东方等省将有沙尘暴天气，最高风速可达每秒24米，部分地区最低温度可达零下30摄氏度。

蒙古国土壤荒漠化和沙漠化日益严重，加之春季气候干燥少雨。每年三月开始，南部戈壁地区以及中部、东部、西部地区会发生暴风雪和强沙尘天气。

2023年3月9日，蒙古国南戈壁省强沙尘天气造成输电线路被毁坏。图片来源：蒙通社官网
2023年3月9日，蒙古国南戈壁省强沙尘天气造成输电线路被毁坏。图片来源：蒙通社官网
(责编：燕勐、杨牧)

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