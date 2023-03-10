新华社塔那那利佛3月9日电（记者凌馨）中国驻马达加斯加大使馆9日举办欢送第22批、欢迎第23批中国援马医疗队招待会。出席招待会的马达加斯加公共卫生部办公厅主任安德丽阿玛南特娜感谢中国一直以来为马卫生事业发展作出的贡献。

安德丽阿玛南特娜说，中国一直帮助马改善医疗卫生系统、提升医疗服务水平。在中方帮助下，多个马中医疗卫生领域合作项目顺利实施，为马政府践行“全民健康”承诺、提高人民健康水平发挥了重要作用。

中国驻马达加斯加大使馆临时代办霍维表示，今年是中国援外医疗队派遣60周年，中国人民热爱和平、珍视生命，援外医疗就是生动体现。中国驻马达加斯加大使馆将继续在中非合作论坛框架下，同马公共卫生部等合作伙伴加强沟通，共同推动中马卫生领域合作加快发展。

第22批中国援马医疗队队长李素梅表示，在马工作期间，医疗队始终全力以赴，积极为深化中马医疗合作作出贡献。第23批援马医疗队队长刘东云表示，将继续发扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的精神，开展好援外医疗工作。

自1975年起，中国共向马达加斯加派遣约700名医务人员，为数百万当地民众提供医疗卫生服务。近日抵达的第23批援马医疗队共32人，来自内科、妇产科、中医等科室，将前往马4个医疗点开展服务。

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