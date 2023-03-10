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中外人士认为亚吉铁路极大促进非洲之角地区繁荣

2023年03月10日15:52 | 来源：新华网
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新华社亚的斯亚贝巴3月9日电（记者汪平）由中国企业承建的亚吉铁路运营5周年庆典活动日前在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。出席活动的中国、埃塞俄比亚和吉布提人士认为，亚吉铁路服务和盈利水平不断提高，极大促进包括埃塞俄比亚和吉布提在内的非洲之角地区经济发展，为东非区域一体化作出重大贡献。

埃塞俄比亚财政部长艾哈迈德·希德发表讲话说，过去5年，亚吉铁路在运营、维护、能力建设等方面取得显著成绩，已成为非中关系蓬勃发展的典型例证。非中伙伴关系经受住时间的考验，将迎来更加光明的未来。

吉布提基础设施与装备部长哈桑·胡迈德·易卜拉欣表示，亚吉铁路是推动经济、社会和文化进步的重要设施，有助于促进非洲之角地区和平、民族融合、文化交流和旅游业发展。

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远致辞说，亚吉铁路是一条和平之路、发展之路和繁荣之路。在各方努力下，亚吉铁路已成为中非合作的典范以及共建“一带一路”倡议的缩影。中方将一如既往支持亚吉铁路安全可持续发展。

中国土木工程集团有限公司董事长刘为民表示，作为亚吉铁路的建设运营方，公司将加速推动本地铁路运营维护人才培养和技术转移合作，将中方先进的铁路运营维护技能传授给当地伙伴。

亚吉铁路由中国中铁下属的中铁二局和中国土木工程集团有限公司联合承建并运营，连接埃塞和吉布提，是非洲第一条跨国电气化铁路，全长752.7公里。

(责编：刘叶婷、崔越)

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