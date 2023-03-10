人民网记者 吴思萱

3月7日，十四届全国人大一次会议在北京梅地亚中心多功能厅举行记者会，外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。 人民网记者 翁奇羽摄

3月7日上午10时，十四届全国人大一次会议邀请外交部长秦刚出席记者会。

中外记者齐聚一堂，一些记者甚至提前三四个小时就来到会场门外等候，期盼了解中国外交政策和对外关系的最新信息。

在接受现场记者提问前，秦刚就立场鲜明地介绍了中国的外交政策。他强调：“中国将坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定奉行互利共赢的开放战略，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”

当今世界，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。

和平应变局，为世界注入正能量

恶性竞争、零和博弈、霸权霸凌，只会引发冲突、脱钩断链、挑起战争；和平共处、开放包容、同舟共济，才能共克难关、保障安全、持久繁荣。

2022年4月21日，中国提出了全球安全倡议（GSI），得到国际社会积极响应，目前已有80多个国家和地区组织表示赞赏和支持。2023年2月21日，中国正式发布《全球安全倡议概念文件》，阐释了全球安全倡议的核心理念与原则。

全球安全倡议明确回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，是弥补人类和平赤字、应对国际安全挑战的中国智慧和中国方案。中国既是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。

谈及乌克兰危机，秦刚说：“前几天，我们发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，核心就是劝和促谈。”他指出，中国始终根据事情本身的是非曲直，独立自主作出判断。在和平和战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温。

中国历来秉持“天下一家”的理念，努力营造和平稳定的国际和地区环境，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。新征程上，中国将继续积极推动构建人类命运共同体，为世界和平发展、人类文明进步不断作出新贡献。

发展解困局，为世界提供新机遇

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国始终把自身发展和世界发展统一起来，不断以自身新发展为世界提供新机遇，努力纾解发展之困。

2021年9月21日，中国提出了全球发展倡议（GDI），推动发展问题回归国际核心议程，发出了实现共同发展繁荣的时代强音。2022年1月20日，中国在联合国发起成立“全球发展倡议之友小组”。2022年6月24日，中国推出中方落实全球发展倡议的32项主要举措。目前，全球发展倡议已得到100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

“中国将始终坚持胸怀天下，积极参与全球治理进程，为世界和平发展和人类进步事业作出更大贡献。” 秦刚说。

党的二十大报告指出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。记者会上，秦刚向中外记者介绍了中国式现代化在独立自主、人民至上、和平发展、开放包容、团结奋斗这五个方面的重要启示。

秦刚特别指出：“中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题，打破了‘现代化=西方化’的迷思，创造了人类文明新形态，也给世界各国特别是广大发展中国家带来重要启示。”

中国式现代化基于中国实践，又同世界大势高度契合，将为中国同世界各国合作提供新的发展机遇。

合作创新局，为世界汇聚共赢力

无论是在努力促进大国协调和良性互动方面，还是在积极推动对话和平解决国际热点问题方面，中国始终践行真正的多边主义，坚持以包容开放的多边合作，不断开创新时代中国特色大国外交的新局面。

今年是“一带一路”倡议（BRI）提出十周年。作为中国发起、各方共建、世界共享的优质公共产品，这一重要倡议迄今已吸引了世界上超过3/4的国家和32个国际组织参与其中。中老铁路、蒙内铁路、“鲁班工坊”、中欧班列……十年来，“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。从当初的蓝图到今天的实景，各国发展有实效，百姓民生有实惠。

今年，中国将以主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，与有关各方一道，推动“一带一路”取得更丰硕的合作成果，为世界经济增长赋能，为全球均衡持续发展增添活力。世界各国携手同心、行而不辍，汇聚起合作共赢的磅礴伟力。

世界各国相互依存，人类命运休戚与共，国际社会需要团结合作。“团结合作可以战胜新冠疫情，可以应对气候变化，可以化解和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。”秦刚说。

近两小时的记者会，中外记者踊跃提问、认真记录，秦刚的回答掷地有声，让人意犹未尽。风云变幻，不改人间正道；沧海横流，更当破浪前行。“当前，国内新冠疫情形势好转，中外交往有序恢复，中国外交已经按下‘加速键’，吹响‘集结号’。”新时代中国特色大国外交，必将展现新气象、实现新作为、开创新局面，书写构建人类命运共同体的新篇章！

(责编：刘叶婷、崔越)