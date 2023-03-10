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美邮轮超300人呕吐腹泻 疑似诺如病毒所致

2023年03月10日14:20 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月9日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心8日说，一艘美国得克萨斯州往返墨西哥的邮轮上有300多人出现呕吐和腹泻症状。邮轮所属的美国公主邮轮公司表示，疾病很可能由具有高度传染性的诺如病毒引起。

据美疾控中心网站公布的消息，2月26日至3月5日期间，公主邮轮公司的“红宝石公主”号邮轮上有284名乘客和34名船员出现呕吐和腹泻症状。船上共有2881名乘客和1159名船员。邮轮已于3月5日停靠在得克萨斯州加尔维斯顿。

美疾控中心表示，一个由流行病学家和环境卫生官员组成的小组5日在加尔维斯顿展开调查。事件发生后，公主邮轮公司收集了这些胃肠道疾病患者的排泄物样本，送至美疾控中心实验室展开病原学鉴定。

据美国媒体报道，公主邮轮公司表示，疾病很可能由具有高度传染性的诺如病毒引起。

诺如病毒是引起急性胃肠炎常见的病原体之一，感染后常见症状包括腹泻、呕吐、胃痛、恶心等。美疾控中心网站说，诺如病毒的传染性很强，可通过病毒感染者传染，也可通过受污染的食物、水或接触受污染的物体表面等途径传染。

(责编：刘叶婷、崔越)

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